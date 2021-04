Medveděv odstoupil kvůli nákaze koronavirem z turnaje v Monte Carlu

antuka, 2,460.585 eur

Dvouhra - 1. kolo:

Hurkacz (13-Pol.) - Fabbiano (It.) 6:3, 3:6, 6:3

Fognini (15-It.) - Kecmanovič (Srb.) 6:2, 7:5

Garín (16-Chile) - Auger-Aliassime (Kan.) 7:6 (7:3), 6:1

Sinner (It.) - Ramos (Šp.) 6:3, 6:4

Pouille (Fr.) - Pella (Arg.) 6:3, 6:4

Cecchinato (It.) - Koepfer (Něm.) 6:4, 6:3

Delbonis (Arg.) - Mannarino (Fr.) 7:5, 6:1

Chardy (Fr.) - Bublik (Kaz.) 6:4, 0:6, 7:5

Caruso (It.) - Catarina (Mon.) 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:3

Evans (Brit.) - Lajovič (Srb.) 6:3, 6:7 (11:13), 6:2