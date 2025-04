Tsitsipas čtvrtý titul v Monte Carlu nezíská, Alcaraz uspěl s odřenýma ušima

Ve třetím setu světová trojka prohrávala 1:3. Pak ale Alcaraz dvěma brejky sadu otočil a po dvou hodinách a 23 minutách se radoval z vítězství. Pouhých 44 minut se naopak na kurtu zdržel Alex de Minaur, který neztratil ani game a deklasoval Grigora Dimitrova dvěma kanáry.

„Momentálně hraje výborně a dostává soupeře hodně pod tlak. Dneska jsem si to vyzkoušel. Udělal ale pár chyb a já se snažil z toho co nejvíce vytěžit a počkat si na své šance,“ řekl Alcaraz. Na oblíbené antuce si chce spravit chuť po nezdaru v Miami, kde vypadl hned na úvod s Belgičanem Davidem Goffinem.

V semifinále čeká Alcaraze krajan Alejandro Davidovich, kterého v jediném dosavadním vzájemném zápase předloni v Barceloně porazil. Třetí hráč světa startuje v Monte Carlu teprve podruhé. V roce 2022 při své premiéře nestačil Alcaraz hned v úvodním zápase na Američana Sebastiana Kordu.

De Minaur si 20. výhrou v sezoně upevnil pozici lídra ATP Tour, Alcaraz a Davidovich mají letos shodně 18 vítězství. Proti Dimitrovovi, který nepředvedl obvyklý výkon, navázal Australan na předchozí hladkou výhru nad Daniilem Medveděvem. Za celý zápas udělal jen osm nevynucených chyb, zatímco zkušený Bulhar jich nasbíral 23.

Na antuce De Minaur postoupil do semifinále teprve potřetí v kariéře. „Od začátku kariéry jsem měl s tímhle povrchem problémy, nerozuměl jsem mu a nevěděl, jak na něm hrát dobře,“ řekl šestadvacetiletý tenista s tím, že s postupem let řadu věcí pochopil.

Alejandro Davidovich Fokina na turnaji v Monte Carlu

„Není to o tom, jak tvrdé údery hrajete. Na antuce je to o tom, jak si otevřete kurt, využijete úhly, výšku a různou rychlost. Jde o to najít rovnováhu mezi přílišnou agresivitou a přílišnou pasivitou,“ dodal.

O postup do finále se utká s třiadvacetiletým Musettim. Ital sice proti Tsitsipasovi začal bídně a úvodní sadu ztratil 1:6, duel ale otočil a v šestém vzájemném utkání s řeckým rivalem se konečně dočkal výhry. Po takřka dvou a půl hodinách postoupil poprvé v kariéře do semifinále na turnaji Masters.