Ruud finále v Monte Carlu neobhájí, promarnil dva mečboly a vypadl

Popyrina čeká ve čtvrtfinále Španěl Alejandro Davidovich, který vyřadil vítěze nedávného turnaje Masters v Indian Wells Jacka Drapera. Britský tenista uhrál jen o kolo více než na předchozí akci stejné kategorie v Miami, kde ve druhém kole ztroskotal na pozdějším senzačním vítězi Jakubu Menšíkovi.

Už v osmifinále skončil také předloňský šampion monackého turnaje Andrej Rubljov. Ruského hráče porazil Francouz Arthur Fils po setech 6:2, 6:3. Světová devítka Rubljov prohrál čtyři z posledních pěti zápasů poté, co na konci února triumfoval v Dauhá.

Dalším soupeřem dvacetiletého Filse bude španělský favorit Carlos Alcaraz. Druhý nasazený hráč zvítězil nad Němcem Danielem Altmaierem 6:3, 6:1. „Upřímně, nebylo to snadné. Danny hrál výborně. Na antuce je to nepříjemný soupeř. Výsledek neodpovídá tomu, jak těžký to byl zápas. V prvním setu jsem musel bojovat,“ řekl Alcaraz.