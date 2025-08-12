Vidím dva míčky. Selešová prozradila, že trpí autoimunitním onemocněním

  18:01
Bývalá hvězdná tenistka Monika Selešová prozradila, že trpí autoimunitním onemocněním. Diagnózu se dozvěděla před třemi lety a zveřejnila ji nyní krátce před US Open, aby zvýšila o Myasthenii gravis (MG) podvědomí. Vítězka devíti grandslamů ukončila kariéru v roce 2008, patnáct let poté, co ji na turnaji v Hamburku pobodal fanatický fanoušek její soupeřky Steffi Grafové.

Bývalá tenistka Monika Selešová na exhibici v roce 2011. | foto: Profimedia.cz

Rodačka z Jugoslávie a od roku 1994 občanka USA si poprvé všimla příznaků onemocnění právě při tenise. „Hrávala jsem s dětmi nebo členy rodiny, a když jsem minula míček, říkala jsem si: ‚Ty jo, vidím dva míčky‘. To jsou příznaky, které nelze ignorovat,“ popsala v rozovoru pro agenturu AP.

Nemoc MG postihuje nervosvalový přenos a dvojité vidění bývá signálem. Projevuje se také slabostí svalů v rukou a nohou. „Už jen upravit si vlasy byl velký problém,“ řekla Selešová. Po útoku duševně nemocného muže na turnaji v Hamburku v dubnu roku 1993 se tak musela vyrovnat s další velkou ranou.

Návrat s Navrátilovou. Selešová po bodnutí do zad vzpomínala i na dopisy od Sukové

„Má to velký dopad na můj každodenní život,“ přiznala. „Ale jak pořád říkám coby mentorka dětem: Míček se různě odráží a vy se musíte přizpůsobit. A to je to, co právě dělám,“ dodala někdejší vynikající tenistka, která vyhrála 53 podniků a zářila už coby šestnáctiletá dívka.

Třikrát také ovládla Turnaj mistryň i Fed Cup a má olympijský bronz ze Sydney. Poslední zápas odehrála v roce 2003, o pět let později kariéru oficiálně ukončila.

