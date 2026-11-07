„Stát se kapitánem francouzského týmu je pro mne obrovská čest. Tenhle modrý dres pro mě znamená strašně moc. Chci vybudovat skutečný týmový projekt a nastartovat takovou dynamiku, která nám umožní společně bojovat o tituly a získávat je,“ uvedl Monfils.
Velký přínos pro reprezentaci si od Monfilse slibuje i předseda svazu Gilles Moretton. „Jsme přesvědčeni, že jeho nakažlivá energie a nadšení budou cenným přínosem pro naplňování ambicí francouzského tenisu,“ řekl v prohlášení.
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Francie vyhrála Davisův pohár desetkrát. Naposledy se ale ze zisku trofeje radovala v roce 2017. Letos se týmu nepodařilo kvalifikovat na závěrečný turnaj v Boloni.
Monfils už před sezonou ohlásil, že bude jeho poslední a hodlal ji pojmout jako rozlučkové turné. Nakonec ale kariéru ukončil v tichosti, když se 5. října nechal vyškrtnout ze seznamu aktivních hráčů vedeného antidopingovými orgány.
Start na dalších plánovaných turnajích včetně pařížského Masters zrušil. Později vysvětlil, že se tak rozhodl z osobních důvodů po rozpadu manželství s tenistkou Elinou Svitolinovou.