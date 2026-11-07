Z kurtů rovnou do trenérské role. Monfils převezme francouzský daviscupový tým

Autor: ,
  13:32
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Gaël Monfils sleduje zápas své manželky Eliny Svitolinové ve třetím kole...

Gaël Monfils sleduje zápas své manželky Eliny Svitolinové ve třetím kole Australian Open. | foto: Reuters

Gaël Monfils a Elina Svitolinová během smíšené čtyřhry na US Open
Gaël Monfils a Elina Svitolinová během smíšené čtyřhry na US Open
Gaël Monfils a Elina Svitolinová během smíšené čtyřhry na US Open
Gaël Monfils a Elina Svitolinová během smíšené čtyřhry na US Open
10 fotografií
Tenista Gaël Monfils se po ukončení hráčské kariéry stane kapitánem francouzského daviscupového týmu. Čtyřicetiletý bývalý hráč elitní desítky světového žebříčku, jenž se oficiálně s fanoušky rozloučil po 22 letech na ATP Tour tento týden během Masters v Paříži, ve funkci vystřídá Paula-Henriho Mathieua. O jeho jmenování informoval v sobotu francouzský svaz.

„Stát se kapitánem francouzského týmu je pro mne obrovská čest. Tenhle modrý dres pro mě znamená strašně moc. Chci vybudovat skutečný týmový projekt a nastartovat takovou dynamiku, která nám umožní společně bojovat o tituly a získávat je,“ uvedl Monfils.

Velký přínos pro reprezentaci si od Monfilse slibuje i předseda svazu Gilles Moretton. „Jsme přesvědčeni, že jeho nakažlivá energie a nadšení budou cenným přínosem pro naplňování ambicí francouzského tenisu,“ řekl v prohlášení.

Krach tenisové lásky. Svitolinová viní válku, zasažený Monfils skončil předčasně

Francie vyhrála Davisův pohár desetkrát. Naposledy se ale ze zisku trofeje radovala v roce 2017. Letos se týmu nepodařilo kvalifikovat na závěrečný turnaj v Boloni.

Monfils už před sezonou ohlásil, že bude jeho poslední a hodlal ji pojmout jako rozlučkové turné. Nakonec ale kariéru ukončil v tichosti, když se 5. října nechal vyškrtnout ze seznamu aktivních hráčů vedeného antidopingovými orgány.

Start na dalších plánovaných turnajích včetně pařížského Masters zrušil. Později vysvětlil, že se tak rozhodl z osobních důvodů po rozpadu manželství s tenistkou Elinou Svitolinovou.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Watanuki vs. KumstátTenis - Finále - 8. 11. 2026:Watanuki vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
8. 11. 07:30
  • 1.54
  • -
  • 2.45
Rybakinová vs. NoskováTenis - Skupina 1 - 8. 11. 2026:Rybakinová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
8. 11. 21:00
  • 1.48
  • -
  • 2.62
Gauffová vs. PegulaováTenis - Skupina 1 - 8. 11. 2026:Gauffová vs. Pegulaová //www.idnes.cz/sport
8. 11. 22:30
  • 1.63
  • -
  • 2.27
Siniaková, Townsendová vs. Erraniová, PaoliniováTenis - Skupina 2 - 9. 11. 2026:Siniaková, Townsendová vs. Erraniová, Paoliniová //www.idnes.cz/sport
9. 11. 00:00
  • 1.28
  • -
  • 3.59
Bucsaová, Melicharová-Martinezová vs. Perezová, SchuursováTenis - Skupina 2 - 9. 11. 2026:Bucsaová, Melicharová-Martinezová vs. Perezová, Schuursová //www.idnes.cz/sport
9. 11. 01:30
  • 1.71
  • -
  • 2.13
Sabalenková vs. MuchováTenis - Skupina 2 - 9. 11. 2026:Sabalenková vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
9. 11. 21:00
  • 1.49
  • -
  • 2.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly

Sportovci oslavili Halloween

Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

Snaha, která ani v Anglii není běžná. Hendikepovaný fanoušek ocenil Spartu

Joe Davidson, nevidomý fanoušek Bournemouthu, na zápase se Spartou.

Na evropský výjezd zavítal poprvé, možná i proto, že mu zážitek zpříjemnil audiokomentář v angličtině, který pro nevidomé fanoušky Bournemouthu přichystala ve čtvrtek večer pražská Sparta. „Je to až...

7. listopadu 2026  13:55

ONLINE: Tottenham hraje na Leedsu, pak nastoupí Arsenal či Manchester City

Sledujeme online
Fotbalisté Tottenhamu slaví gól Mathyse Tela.

Sobotní program 10. kola anglické fotbalové ligy nabízí čtyři zápasy. Od 13.30 hraje Tottenham na Leedsu, v 16.00 nastoupí Arsenal proti Hullu a Fulham proti Newacastlu a v 18.30 vyzve Nottingham...

7. listopadu 2026  13:20,  aktualizováno  13:35

Z kurtů rovnou do trenérské role. Monfils převezme francouzský daviscupový tým

Gaël Monfils sleduje zápas své manželky Eliny Svitolinové ve třetím kole...

Tenista Gaël Monfils se po ukončení hráčské kariéry stane kapitánem francouzského daviscupového týmu. Čtyřicetiletý bývalý hráč elitní desítky světového žebříčku, jenž se oficiálně s fanoušky...

7. listopadu 2026  13:32

Česko – Švýcarsko v TV: Kde sledovat MS v hokeji žen živě a kurzy

České hokejistky slaví gól v zápase mistrovství světa proti Rakousku

České hokejistky čeká na mistrovství světa v Dánsku druhé utkání základní skupiny A. Po úvodním vítězství nad Rakouskem se v neděli střetnou se Švýcarskem. Kde zápas sledovat živě, jak si oba týmy...

7. listopadu 2026  13:31

Bělorusko na mistrovství nebude, hlásí IIHF. Další postup chce řešit i s Ruskem

Franz Reindl na zápase Německa na olympijském turnaji v Miláně.

Původně měla vyjádření přednést ve čtvrtek, nakonec tak učinila s odstupem. IIHF (Mezinárodní hokejová federace) i nadále nesouhlasí s rozhodnutím Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) o opětovném...

7. listopadu 2026  13:09

Trénuje se sám, data ze závodu zapisuje do Excelu a může napodobit Zátopka

Andreas Almgren slaví vítězství na maratonu v New Yorku.

Zbývalo ještě pár set metrů, přesto už pobízel fanoušky na Central Park South. Věděl, že nepotrvá dlouho a zvedne v New Yorku ruce nad hlavu. Po 22 letech se Andreas Almgren stal dalším rodilým...

7. listopadu 2026

Nymburský na MS zlato ve střelbě z malorážky vleže neobhájil, zlato má Jány

Petr Nymburský

Puškař Petr Nymburský neobhájil na mistrovství světa v Dauhá v neolympijské střelbě z malorážky vleže předloňský titul z Baku. Českému reprezentantovi nevyšlo sobotní finále a v celkovém pořadí...

7. listopadu 2026  12:28

ME v cyklokrosu 2026 Zeddam: Program, česká nominace, výsledky a kde sledovat

Barbora Bukovská dojíždí ve Val di Sole na druhém místě.

Nizozemský Zeddam hostí o víkendu 7. a 8. listopadu cyklokrosové mistrovství Evropy 2026. Česká reprezentace vysílá do bojů o cenné kovy 19 závodníků napříč šesti kategoriemi. V našem přehledu...

7. listopadu 2026  12:27

Seš dřevák! smějí se mu. Hertl už se ale v NHL prostřílel mezi české legendy

Premium
Tomáš Hertl slaví branku proti Pittsburghu.

Zarputile se zotavoval z vážných zranění. Občas sám žasne, jak nebetyčnou má smůlu. V trudných chvílích trefoval tyčky nebo už bezmocného brankáře. Přesto hokejista Tomáš Hertl dokázal proniknout...

7. listopadu 2026

Špičkování před derby: americké skříně, faktor X Houška. A kdo má horší ovzduší?

Funkcionáři basketbalových rivalů. Vladimír Hejl (vpravo) je marketingový a...

Když se řekne El Nordico, jednomu naskočí reklama na basket, druhému atmosféra. „Kdyby se jednou Sluneta s Válečníky potkala ve finále ligy, byl by to splněný sen,“ shodují se před sobotním...

7. listopadu 2026

StarDance 2026 v TV: soutěžící páry, porota, kurzy a výsledky

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

Populární televizní soutěž StarDance …když hvězdy tančí je tady už se 14. řadou – opět se můžeme těšit na skvělé tanečníky z řad celebrit i profesionálů, odbornou porotu a stejné moderátory. Začíná...

7. listopadu 2026  10:39

Nejlepší z nejlepších. S kým se Muchová a Nosková utkají na Turnaji mistryň?

Karolína Muchová se hecuje v osmifinále turnaje v Pekingu.

Osm nejlepších tenistek sezony se chystá na prestižní Turnaj mistryň. A mezi elitu se probojovaly i dvě Češky. Jaké soupeřky Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou od neděle v Indian Wells čekají a jaký...

7. listopadu 2026  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.