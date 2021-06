Šest setbolů, a přesto konec. Lehečka v Prostějově vypadl v 1. kole

Lehečka měl oba sety výborně rozehrané pokaždé do stavu 5:3, pak ale opakovaně nedokázal získat potřebný bod a prohrál dvakrát 5:7 po vlastních chybách při delších výměnách.



„Klíčovým okamžikem byla devátá hra prvního setu, když jsem nedokázal udržet servis. Dlouho jsme se přetahovali, ten game se hrál snad deset minut. Neproměnil jsem strašně moc setbolů a to ovlivnilo koncovku. Ve druhé sadě jsem doufal, že se něco takového už nemůže opakovat, a přesně to se stalo,“ kroutil hlavou devatenáctiletý tenista. „Pochopitelně mě to mrzí, chtěl jsem zůstat v turnaji mnohem déle.“

Pozici favorita naopak potvrdil druhý nasazený Jiří Veselý. Trojnásobný vítěz turnaje, jehož soupeřem byl Facundo Mena z Argentiny. Veselý neodehrál ideální utkání, přesto po výsledku 6:2, 7:6 postoupil ve dvou setech.

„První set byl dobrý, pak jsem se ale začal trápit. Přece jen jsem toho v poslední době nevyhrál a nervozita mě trošku svázala,“ uznal potíže Veselý. „Ve druhé sadě jsem sice ztratil brejk, koncovku ale zachránila zkrácená hra. Vstup mám za sebou, věřím, že to teď už bude lepší. Musím jít krok za krokem, doufám, že mě tady ještě čeká dlouhá cesta,“ dodala česká jednička.

Kromě Veselého postoupil do 2. kola z českých hráčů také Michael Vrbenský, Dalibor Svrčina, Vít Kopřiva a Zdeněk Kolář. Vedle Lehečky vypadl David Poljak, Andrew Paulson a Jonáš Forejtek. „V osmifinále je pět našich hráčů, kteří mají možnost uhrát body do světového žebříčku. Z toho máme radost,“ řekla ředitelka turnaje Petra Černošková. Zápasy o postup do čtvrtfinále se hrají dnes od 10.30 hodin. Veselého čeká utkání na centrálním dvorci po 14. hodině. Jeho sokem bude Němec Tobias Kamke.