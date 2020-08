Challenger v Prostějově bude, tenisty čekají testy. A co Veselý?

„Dlouho jsme byli v nejistotě. Jsme rádi, že se turnaj odehraje. Je to tradiční podnik s výbornou pověstí. Je dobře, že není přerušený nějakou pauzou,“ říká Petra Černošková, ředitelka Moneta Czech Open.

Pořadatelé musí splnit řadu nezvyklých požadavků ze strany ATP. „Změn bude celá řada. V kvalifikaci soutěží bude pouze šestnáct hráčů. Do prvního kola půjde dvaatřicet tenistů. Loni to bylo čtyřicet osm. Musíme se také vyrovnat se spoustou zdravotních podmínek. Všichni tenisté budou muset podstoupit příslušné testy a týká se to celého týmu pořadatelů. S tím si poradíme,“ míní Černošková.

Na Hané vyvrcholí série čtyř challengerů na území České republiky v řadě. První právě startuje v Praze, která bude hostit ještě jeden podnik. Třetí proběhne v Ostravě.

„Hráči nebudou daleko cestovat, je to výhodné. Ten model se líbil i vedení ATP,“ poznamenala ředitelka prostějovského turnaje a věří, že se do areálu sjede kvalitní konkurence. „Chytřejší budeme po 17. srpnu, kdy končí přihlášky. Uvidíme. Ve stejném termínu se kromě grandslamu hraje pouze turnaj ATP v Kitzbühelu a několik challengerů.“

Jiří Veselý na turnaji v Prostějově.

Pořadatelé z Prostějova si volné karty schovají především pro české mladé tenisty a rádi by přivítali Jiřího Veselého.

Bude ovšem záležet na vývoji US Open, kde je tuzemská jednička jediným českým zástupcem. „Prostějovský turnaj mám rád. Hraje se na kurtech, které důvěrně znám. Třikrát se mi podařilo vyhrát, nebylo by špatné ještě nějaký pohár přidat. Když to bude možné, rád bych nastoupit,“ uvedl Veselý.