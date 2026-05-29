Moje inspirace? Kvitová! Mladík Kouamé zaujal tenisový svět, přiblížil se Nadalovi

Kouamé je totiž nejmladším tenistou od Nadala na Wimbledonu 2003, který se probojoval do třetího kola některého z grandslamů. Ve čtvrtek strávil na kurtu pět hodin, Daniela Valleja z Paraguaye porazil až v pěti setech. Přitom v závěrečném dějství prohrával 3:5.
„Minulý rok jsem koukal, jak Carlos Alcaraz ve finále odvrátil tři mečboly a říkal, že si nikdy nepřestal věřit. Když jsem dneska v tom pátém setu ztrácel, taky jsem nepřestával věřit,“ líčil francouzský mladík v rozhovoru na kurtu.
Předtím ale těsně po vítězství 6:3, 7:5, 3:6, 2:6 a 7:6 (10:8) rychle zamířil ke své lavičce, konkrétně k mrazícímu boxu, do kterého schoval hlavu. Tenisty totiž v Paříži sužuje neskutečné vedro, které mnohé vyřazuje z konkurenceschopného režimu. Kouamé však trable spojené s pálícím sluncem překonal.
A také se nenechal rozhodit tím, že ztratil vedení 2:0 na sety. O jeho výhře rozhodl až závěrečný super tiebreak hraný do deseti bodů.
„Lidé si neuvědomují, jak šílené bylo, co dnes dokázal,“ chválila ho na tiskové konferenci i loňská šampionka Coco Gauffová, která hrála třetí zápas na kurtu Suzanne Lenglenové, na kterém Kouamé čtvrteční program otevíral.
„Hrát svůj první pětisetový zápas před francouzským publikem, vést 2:0 na sety... Většina hráčů by se podle mě po ztrátě takového náskoku sesypala. On bojoval dál,“ podotkla Američanka.
„Myslím, že z tohohle kluka – no, kluka, spíš muže – bude obrovský talent. Zdá se, že má kolem sebe dobrou rodinu. Osobně ho moc neznám, ale fandila jsem mu. Jsem ráda, že vyhrál, a myslím, že mu budu fandit pravděpodobně po celou jeho kariéru.“
Ta aktuálně teprve začíná. V březnu si Kouamé připsal první vítězství na okruhu ATP, když se díky divoké kartě dostal na turnaj v Miami. A ačkoliv jste o něm nikdy dřív možná neslyšeli, v tenisovém světě už jeho jméno rezonuje delší dobu.
Však mu také po výhře v Miami hned psal jeho idol Djokovič, aby mu pogratuloval.
Srbský tenista ale není jediným, koho rodák z Paříže obdivuje. Když se ho fanoušci na sociálních sítích ptali na jeho nejoblíbenější hráčku, bez přemýšlení řekl: „Petra Kvitová.“
„Miluju její styl. Měla velmi agresivní hru, nebála se toho, je to velká hráčka. Její kariéra je neuvěřitelná. Bohužel už nehraje, takže teď rád sleduju Jelenu Rybakinovou.“
A světové hvězdy už začínají rády sledovat jeho.
Přitom Kouamé se rozmýšlel, jestli se vydá cestou tenisu, či populární formule 1. Nakonec se Francouz s kořeny v Pobřeží slonoviny a Kamerunu rozhodl pro prostředí raket a míčů. A udělal dobře. Oplývá velkým talentem, novináři si chválí jeho vyspělost i velmi dobrou angličtinu.
„Je hodně silný po psychické stránce,“ říká o něm jeho trenér Liam Smith. „Přechody z juniorů mezi dospělé bývají těžké. Často vidíte to, čemu říkám nováčkovské nebo juniorské chyby, výpadky koncentrace nebo poklesy intenzity. Na tom jsme v poslední době hodně pracovali, chtěl jsem, aby zůstal disciplinovaný a soustředěný.“
Zatím to vypadá, že se tyto plány daří. V sobotu si Kouamé zahraje třetí kolo Roland Garros proti Alejandru Tabilovi z Chile. „Nejspíš požádám o ranní zápas. Rád bych viděl finále Ligy mistrů, je to velký zápas pro PSG i pro mě jako jejich fanouška,“ líčil Francouz ve čtvrtek.
Organizátoři mu nevyhověli, jeho zápas bude až třetím v pořadí na dvorci Suzanne Lenglenové. A tak se bude muset hodně snažit, aby si užil i finále prestižní fotbalové soutěže.