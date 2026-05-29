Moje inspirace? Kvitová! Mladík Kouamé zaujal tenisový svět, přiblížil se Nadalovi

Markéta Plšková
  16:16
Novak Djokovič měl na kontě premiérový grandslamový titul, Rafael Nadal už ovládl turnaje velké čtyřky dokonce šestkrát, když se on teprve narodil. Moise Kouamé. Francouzský tenista, který ve svých sedmnácti letech udivuje na letošním Roland Garros. V Paříži proklouzl už do třetího kola, čímž se přiblížil právě k legendárnímu Španělovi.
Moise Kouamé slaví vítězství ve druhém kole Roland Garros.

Kouamé je totiž nejmladším tenistou od Nadala na Wimbledonu 2003, který se probojoval do třetího kola některého z grandslamů. Ve čtvrtek strávil na kurtu pět hodin, Daniela Valleja z Paraguaye porazil až v pěti setech. Přitom v závěrečném dějství prohrával 3:5.

„Minulý rok jsem koukal, jak Carlos Alcaraz ve finále odvrátil tři mečboly a říkal, že si nikdy nepřestal věřit. Když jsem dneska v tom pátém setu ztrácel, taky jsem nepřestával věřit,“ líčil francouzský mladík v rozhovoru na kurtu.

Předtím ale těsně po vítězství 6:3, 7:5, 3:6, 2:6 a 7:6 (10:8) rychle zamířil ke své lavičce, konkrétně k mrazícímu boxu, do kterého schoval hlavu. Tenisty totiž v Paříži sužuje neskutečné vedro, které mnohé vyřazuje z konkurenceschopného režimu. Kouamé však trable spojené s pálícím sluncem překonal.

A také se nenechal rozhodit tím, že ztratil vedení 2:0 na sety. O jeho výhře rozhodl až závěrečný super tiebreak hraný do deseti bodů.

„Lidé si neuvědomují, jak šílené bylo, co dnes dokázal,“ chválila ho na tiskové konferenci i loňská šampionka Coco Gauffová, která hrála třetí zápas na kurtu Suzanne Lenglenové, na kterém Kouamé čtvrteční program otevíral.

„Hrát svůj první pětisetový zápas před francouzským publikem, vést 2:0 na sety... Většina hráčů by se podle mě po ztrátě takového náskoku sesypala. On bojoval dál,“ podotkla Američanka.

„Myslím, že z tohohle kluka – no, kluka, spíš muže – bude obrovský talent. Zdá se, že má kolem sebe dobrou rodinu. Osobně ho moc neznám, ale fandila jsem mu. Jsem ráda, že vyhrál, a myslím, že mu budu fandit pravděpodobně po celou jeho kariéru.“

Ta aktuálně teprve začíná. V březnu si Kouamé připsal první vítězství na okruhu ATP, když se díky divoké kartě dostal na turnaj v Miami. A ačkoliv jste o něm nikdy dřív možná neslyšeli, v tenisovém světě už jeho jméno rezonuje delší dobu.

Však mu také po výhře v Miami hned psal jeho idol Djokovič, aby mu pogratuloval.

Srbský tenista ale není jediným, koho rodák z Paříže obdivuje. Když se ho fanoušci na sociálních sítích ptali na jeho nejoblíbenější hráčku, bez přemýšlení řekl: „Petra Kvitová.“

„Miluju její styl. Měla velmi agresivní hru, nebála se toho, je to velká hráčka. Její kariéra je neuvěřitelná. Bohužel už nehraje, takže teď rád sleduju Jelenu Rybakinovou.“

Moise Kouamé dobíhá míček ve druhém kole Roland Garros.

A světové hvězdy už začínají rády sledovat jeho.

Přitom Kouamé se rozmýšlel, jestli se vydá cestou tenisu, či populární formule 1. Nakonec se Francouz s kořeny v Pobřeží slonoviny a Kamerunu rozhodl pro prostředí raket a míčů. A udělal dobře. Oplývá velkým talentem, novináři si chválí jeho vyspělost i velmi dobrou angličtinu.

„Je hodně silný po psychické stránce,“ říká o něm jeho trenér Liam Smith. „Přechody z juniorů mezi dospělé bývají těžké. Často vidíte to, čemu říkám nováčkovské nebo juniorské chyby, výpadky koncentrace nebo poklesy intenzity. Na tom jsme v poslední době hodně pracovali, chtěl jsem, aby zůstal disciplinovaný a soustředěný.“

Zatím to vypadá, že se tyto plány daří. V sobotu si Kouamé zahraje třetí kolo Roland Garros proti Alejandru Tabilovi z Chile. „Nejspíš požádám o ranní zápas. Rád bych viděl finále Ligy mistrů, je to velký zápas pro PSG i pro mě jako jejich fanouška,“ líčil Francouz ve čtvrtek.

Organizátoři mu nevyhověli, jeho zápas bude až třetím v pořadí na dvorci Suzanne Lenglenové. A tak se bude muset hodně snažit, aby si užil i finále prestižní fotbalové soutěže.

