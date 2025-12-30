Mladá hvězda, přísný trenér a bublající napětí. Co způsobilo velký tenisový šok?

Že Carlos Alcaraz po nejúspěšnější sezoně v kariéře, v níž ovládl osm turnajů včetně dvou grandslamových, ukončí spolupráci s dlouholetým trenérem Juanem Carlosem Ferrerem? Senzace, šok, velký třesk. Co za jejich rozchodem stálo? A nepoznamená španělskou hvězdu ztráta nejbližšího spolupracovníka? To jsou otázky, které těsně před začátkem nového ročníku zaměstnávají tenisový svět.
Zatímco aktuální světová jednička Alcaraz se k celé záležitosti vyjádří nejspíše až ve druhé půlce ledna před Australian Open, které bude jeho první ostrou akcí v sezoně, Ferrero už několik rozhovorů poskytl.

A zopakoval, že on iniciátorem konce nebyl.

„Vypadalo to, že budeme pokračovat dál,“ prohlásil pro španělský deník Marca. „Je pravda, že když rok skončí, musí se ve smlouvě vyřešit nějaké věci. A my se na určitých bodech pro příští sezonu neshodli. Možná bychom je dokázali vyřešit, kdybychom si sedli a probrali je, ale nakonec jsme se rozhodli, že spolu pokračovat nebudeme.“

Popřel spekulace, že v novém kontraktu požadoval výrazné zvýšení finanční odměny, peníze prý nebyly jedním z problémů. Stejně tak podle něj nedocházelo ke sporům ohledně toho, kde se má Alcaraz připravovat.

Nyní dvaadvacetiletá světová jednička vyrostla v akademii v rodné Murcii, kterou už více než 30 let provozuje jeho otec, zatímco Ferrero má vlastní středisko ve Villeně nedaleko Alicante.

„Ale tohle jsme jako rivalitu nikdy nevnímali,“ říká někdejší první hráč světa a vítěz Roland Garros 2003. „Vzhledem k náročnému cestování po okruhu bylo jasné, že Carlos chce trávit více času doma. Naši akademii měl k dispozici vždy, když chtěl, ale nikdy to nebyla povinnost.“

Tak co tedy bylo příčinou rozdělení tak úspěšné spolupráce?

Složité pozadí se snaží rozplést novinář José Morón ze specializovaného španělského serveru Punto de Break.

„Už nějakou dobu se vědělo, že vztah mezi Ferrerem a Alcarazovým okolím nebyl nejlepší. I když se rozchod udál náhle, napětí se hromadilo už nějaký čas.“

Alcaraz se loučí s koučem, který ho dostal na vrchol. Ferrero ho trénoval od patnácti

V Alcarazově kariéře hrají velkou roli rodina a jeho nejbližší, kteří s ním často kočují po světě, a těm se například nelíbilo, že tenista musel na jaře 2023 absolvovat turnaje v Jižní Americe bez hlavního trenéra, jenž zůstal doma.

„A výrazně se to zhoršilo na konci roku 2023, kdy Ferrero veřejně prohlásil, že aby byl Alcaraz profesionál, musí se tak chovat pořád. Myslel tím, že mohl dát do závěru tehdejší sezony větší úsilí,“ uvádí Morón. „A to se lidem kolem Alcaraze nelíbilo.“

Zřejmě největší překážkou pak byl Ferrerův přístup k celému „projektu Alcaraz“. Coby přísný trenér měl na svého svěřence velké nároky, kdežto všestranný tenista se netají tím, že potřebuje volnost a někdy si ulevit od asketického sportovního života. Na pár dní vyrazit slavit na Ibizu, dát si po nepovedeném turnaji neplánované volno...

Trenérovi se tento přístup příliš nezamlouval, ale Alcaraz se vždycky po podobných chvílích odpočinku rozjel.

„A jeho nejbližší s tímhle přístupem souhlasí,“ tvrdí novinář Morón. „Věří, že Carlos by měl mít větší svobodu od Ferrera a jeho přísného režimu.“

Vše vyvrcholilo v polovině prosince, když kouč obdržel nabídku nové smlouvy na sezonu 2026. Měl 48 hodin na to, aby ji podepsal, ale místo toho skončil.

„Alcaraz toto rozhodnutí neudělal, to jeho nejbližší,“ prozrazuje Morón s tím, že vztah mezi hráčem a trenérem vždy byl a stále má být dobrý. „Alcarazovo okolí nabídlo Juanu Carlosovi takové podmínky, které byly v podstatě pobídkou k odchodu.“

Přetahovanou o vliv nad mladým šampionem tedy vyhráli jeho nejbližší a hlavní dirigent jeho už teď famózní kariéry musí kousat hořký konec.

Ferrero se Alcaraze ujal v roce 2019, kdy bylo mladému talentovi pouhých patnáct let. A zkušený trenér ho během šesti sezon dovedl ke 24 trofejím včetně šesti grandslamových a také postu nejmladší světové jedničky v otevřené éře.

Alcaraz o kouči několikrát říkal, že je pro něj jako druhý otec, o to překvapivější jejich rozchod je.

„Pro mě to byl šok,“ přiznává i česká jednička Jiří Lehečka. „Byla to jedna z trenérských spoluprací, o které jsem si myslel, že je skoro nereálné, aby skončila. I kvůli tomu, jak spolu fungovali na kurtu a na turnajích. Přišlo mi, že měli vztah skoro jako otec a syn. Konec překvapil asi i je dva, ne jen celou tenisovou veřejnost.“

„Myslím, že oba potřebujeme čas, abychom to vstřebali,“ souhlasí Ferrero. „Do tohohle projektu jsem dal své srdce a svou duši, hodně času, nadšení a práce. Takové vztahy těžko skončí přes noc. Trápí mě to.“

Pětačtyřicetiletý kouč s 16 tituly z okruhu ATP naznačil, že by se v budoucnu nebránil obnovení spolupráce. Například pokud by se Alcarazovi nedařilo, je velmi pravděpodobné, že zkusí Ferrera opět oslovit.

Ale vyčerpaný trenér si nyní chce vzít volno, než se bude poohlížet po dalších výzvách.

Prvního hráče žebříčku mezitím povede jiný Španěl Samuel López, který od prosince 2024 zastával v týmu roli asistenta. „I s ním vyhrál spoustu turnajů, takže ta spolupráce funguje dobře,“ podotýká Lehečka. „Jinak nedokážu říct, jestli Carlose absence Ferrera ovlivní, to už musí vědět on. Uvidíme v sezoně.“

A bude se poohlížet po jiné trenérské kapacitě?

Punto de Break uvádí, že už na konci roku 2024 Alcarazův tým zvažoval, že by Ferrera nahradil Andym Murraym. Je tedy možné, že hvězdný Španěl nyní jednu bývalou světovou jedničku vystřídá jinou.

Úspěšný Brit, který letos krátce vedl Novaka Djokoviče, by tedy mohl získat další lukrativní angažmá.

Mladá hvězda, přísný trenér a bublající napětí. Co způsobilo velký tenisový šok?

30. prosince 2025  13:06

