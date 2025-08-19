Mix na US Open: Češky v akci, pravidla, výsledky, kde sledovat

Ještě než vypuknou boje ve dvouhrách na posledním grandslamu sezony, začíná atraktivní turnaj ve smíšené čtyřhře. Do hry zasáhnou také dvě české tenistky. Kateřina Siniaková utvoří dvojici s Italem Jannikem Sinnerem, Karolína Muchová nastoupí po boku Rusa Andreje Rubljova. Jaká jsou nová pravidla, kdy hrají Češky a kde můžete zápasy sledovat najdete v přehledném textu.

Kateřina Siniaková | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Pořadatelé se rozhodli udělat opravdovou show pro diváky. Výrazně změnili pravidla, na úkor některých elitních deblistů dali přednost hvězdám dvouher, zvýšili odměny.

Přesto už před začátkem turnaje slyšeli ostrou kritiku od současných hráčů i legend tenisové historie.

Galashow, nebo fraška? Výbušný pokus s mixem na US Open. Kravina, říká Kodeš

Pravidla turnaje ve smíšené čtyřhře:

  • Hraje pouze 16 párů (osm dle žebříčku, osm na divokou kartu).
  • Turnaj proběhne během dvou dnů, konkrétně 19. a 20. srpna 2025, v rámci tzv. kvalifikačního týdne ještě před hlavní částí US Open.
  • Sety jsou zkrácené: Hrají se jen do 4 vítězných gamů (místo standardních 6), bez výhod.
  • V případě stavu 4:4 následuje tiebreak.
  • Při rozhodujícím třetím setu se nehraje klasicky, ale super tiebreak do 10 bodů.
  • Výjimkou je pouze finále, které se hraje klasicky do 6 gamů, stále však bez výhod a rozhoduje tiebreak do 10 bodů v případě stavu 1:1 na sety.
  • Vítězný pár čeká odměna 1 milion dolarů, což je výrazné zvýšení oproti minulým rokům.
  • Turnaj bude probíhat na hlavních kurtech – Arthur Ashe Stadium a Louis Armstrong Stadium.

Program a výsledky párů s českým zastoupením

DvojiceOsmifinále, 19.8.ČtvrtfináleSemifináleFinále
Muchová, RubljovV. Williamsová, Opelka (18:00)
Siniaková, SinnerBencicová, Zverev (21:00)

Kde můžete mix na US Open sledovat živě?

Práva na zápasy z US Open má kanál Eurosport. Ten můžete sledovat i na internetové streamovací platformě MAX. Streamy se dají naladit u některých sázkových kanceláří, podmínkou bývá aktivní herní účet.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

