Začne Mikyska, na závěr Hornig. Trable se zády ustoupily, ujišťuje trenér Málek

„Vybírali jsme mezi Víťou a Kubou Štvrteckým, ale ten se ve čtvrtek začal potit a vypadá to, že má zánět dutin. Byl se sice projít, ale na nějaký trénink a závodění to rozhodně není,“ prozradil Málek, že posledního reprezentanta schvátil stejný vir, jako před pár dny Marečka.

Ovšem ani Hornig nebyl v Novém Městě na Moravě stoprocentně fit, po středečním vytrvalostním závodě si stěžoval na bolest zad.

„Ve čtvrtek byl v péči fyzioterapeuta, v pátek už trénoval. Mluvil jsem s ním a říkal, že se cítí mnohem líp a bude připravený, tak jsme po něm sáhli,“ vysvětlil trenér. „Stejně bychom se rozhodovali na základě střeleckých výsledků.“

A v těch Hornig své reprezentační kolegy převyšuje. Ve vytrvalostním závodě udělal jedinou chybu, ve Světovém poháru zatím vystřelil na 121 terčů a 112 z nich trefil, čímž se zařadil mezi nejlepší střelce aktuální sezony.

„Je stabilní, nerozhodí ho, když střílí na tak velké akci,“ poukázal Málek na jeho mentální sílu. „Nechci říkat žádná kdyby, ale asi by dostal přednost i bez Kubovy nemoci.“

Přesto při jeho umístění na závěrečný úsek trochu počítal, že se problémy se zády mohou znovu ozvat. „Kdyby ho chytly na třetím, jen těžko by se závod mohl dokončit. Kdyby se mu to stalo na konci, tak by ještě mohl být schopný ho nějak dojet, aniž by to zanechalo následky,“ vysvětlil. „Ale to je jen spekulace, myslím, že se nic nestane.“

Jonáš Mareček běží singl mix na MS v Novém Městě.

Stejně jako ženský trenér Egil Gjelland, který na čtvrtý úsek zvolil Jessicu Jislovou, uzavírá Málek štafetu nejspolehlivějším střelcem.

„Koukáme na střelecké statistiky, jak se klukům daří na tréninku, jak se cítí, mluvíme s nimi o tom,“ přibližuje proces rozhodování. „Nemůžeme říct, že to tak bude nejlepší, ale teď si myslíme, že to tak nejlepší je.“

Češi budou ve štafetě obhajovat loňské čtvrté místo. Dlouho se v Oberhofu drželi i na medailových pozicích, po třetím úseku dokonce vedli. Mareček ale odstřelil šanci na cenný kov hned při závěrečné ležce, kdy musel na dvě trestná kola.

Neoblíbený okruh navštívil i při aktuálním šampionátu v singl mixu, kde společně s Markétou Davidovou skončili desátí. Po závodě pak přiznal, že se na trati necítil nejlépe a že jeho výkon mohl ovlivnit už zmiňovaný zánět dutin, který ho na pár dní vyhnal ze závodů i z tréninku.

„Neměl adekvátní přípravu a nebyl úplně rozježděný, ale jeho výkon nebyl špatný,“ hodnotil Málek. „Dva dny ležel, chodil se jen projít, ale neměl horečky, nic vážného. Spíš jsme nechtěli, aby se to rozjelo, tak jsme ho pošetřili.“

Trenér věří, že se jeho svěřenec předvede v mužské štafetě o něco lépe „Snad už se budu cítit dobře a celkový dojem bude pak ještě lepší,“ přál by si.