Domácí šampionát tenistů je šancí pro mladé, elita jako tradičně chybí

Bartoň vyhrál juniorku a vyrazil do Rakouska Právo startu na tenisovém mistrovství republiky mají finalisté Pardubické juniorky, což je tradiční mistrovství republiky staršího dorostu. V Ostravě ale chybějí. „Všichni čtyři se rozhodli, že budou startovat na turnajích ITF dospělých,“ uvedl ředitel ostravského šampionátu Martin Hynek. „Osobně mě to mrzí, protože by bylo zajímavé porovnat jejich výkonnost. Hráčům ale nezle nařídit, aby mistrovství hráli.“ Hynek Bartoň (na snímku) vyrazil na turnaj ITF do rakouského Bad Waltersdorfu. „Mrzí mě, že v Ostravě nestartuji, protože to mám od nás z domu kousek,“ řekl osmnáctiletý Hynek Bartoň, který je z Kopřivnice, ale hraje za Prostějov. „Rozhodl jsem se pro turnaj kategorie Futures, protože se chci zkusit podívat do světa a zabojovat o body do ATP.“ Svého triumfu na Pardubické juniorce z minulého týdne si moc cení. „Každý mladý tenista ji chce vyhrát. Nastupoval jsem tam každým rokem, ale nikdy jsem se nedostal daleko. Loni do semifinále,“ připomněl. „Letos jsem si řekl, že je to moje poslední šance, že do toho dám všechno, a vyšlo to.“ Podotkl, že největší problém měl ve čtvrtfinále s Kalinou. „To jsem s postupem už ani moc nepočítal,“ přiznal. První set prohrál 6:7, druhý vyhrál 6:4, načež soupeř duel skrečoval. „Postup mě nakopl a podával jsem jeden ze svých nejlepších výkonů,“ uvedl kopřivnický odchovanec, který ve finále porazil Jakuba Nicoda ze Sparty Praha 7:5, 6:2. „Ani jsem nemohl pořádně slavit, protože jsem hned musel vyrazit na turnaj do Rakouska,“ usmál se. Od turnaje v Bad Waltersdorfu si sliboval, že se pokusí udržet na vlně z vítězného pardubického klání. Leč včera vypadl v prvním kole s domácím Lucasem Krainerem 4:6, 6:2, 6:7 (2).