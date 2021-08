Tenisový šampionát má nejstaršího mistra a šestnáctiletou vítězku

Ve 40 letech je Pospíšil nejstarší šampion v sedmdesátileté historii republikového mistrovství. Naproti tomu ženská mistryně Linda Nosková z Přerova v 16 letech patří k těm nejmladším. Ve finále smetla Ivanu Šebestovou z Arbrexu Ostrava 6:0, 6:1.

Pospíšil přiznal, že měl co dělat, aby koncovku druhé sady zvládl, když promarnil mečboly. „V klidu jsem rozhodně nebyl. Dominik tam pak měl i brejkboly na pět pět. Kdyby je dal, bůhví, jak by to dopadlo. Klíčové bylo, že jsem neprohrál ani jedno podání, zatímco v sobotu v prvním setu hned pětkrát,“ připomněl Pospíšil semifinále s Bolardtem, jehož porazil 7:6 a ve druhé sadě za stavu 3:1 soupeř vzdal.

Na loňském šampionátu byl Pospíšil rovněž ve finále, leč podlehl svému svěřenci Vítu Kopřivovi. „Dominika netrénuji,“ usmál se Pospíšil. „Věděl jsem, do čeho jdu, protože s Rejčou (Rečkem) jsem minulý rok hrál v prvním kole. Ve finále byl trochu zraněný, takže jsem se ho snažil rozběhat, ale moc se mi to nedařilo, protože hraje hodně rychle. Ale naštěstí jsem to zvládl.“

A ve čtyřiceti letech.

O čem to svědčí?

„Snažím se udržovat v kondici, trénovat,“ odpověděl. „Ale letos to byl nešťastný termín, protože okolo byla spousta turnajů kategorie Future. Využil jsem toho, že účast byla trochu slabší a jsem za to rád.“

Ženské finále mělo jednoznačný průběh. „Hrála jsem, co jsem chtěla,“ uvedla Linda Nosková, letošní vítězka juniorky na Roland Garros. „Hodně jsem si pomáhala hlavně servisem. V tom jsme měla největší výhodu. A využívala jsem soupeřčiných chyb.“

Připustila, že se musela vyrovnat i s tlakem, aby uspěla, když byla coby 24. hráčka českého žebříčku nasazenou jedničkou. Na šampionátu totiž jako obvykle chyběla česká elita.

„Jela jsem tady s tím, že tu bude Aneta Laboutková, nebo Johana Marková,“ zmínila dvacátou a patnáctou hráčku tuzemského pořadí. „Škoda, že nepřijely, ale co se dá dělat.“

Finálová soupeřka Ivana Šebestová, 26. Češka, přiznala, že se ve finále k ničemu nedostala. „Chybovala jsem, k čemuž mě Linda nutila svou hrou,“ uznala. „Hodně balonů jí létalo, jak chtěla a možná i nadprůměrně. Hrála dnes super.“

Šebestovou nenakoplo ani to, že Noskové vzala servis v první hře druhé sady. „V tom dalším gamu při mém podání jsme se tahaly, ale bohužel, nevyšlo mi to. A pak se rozjela a bylo to stejné jako v prvním setu,“ povzdechla si Šebestová.

Mužský šampion získal prémii 60 tisíc korun, ženská vítězka 40 tisíc.

„Jelikož Linda vyhrála předtím i Pardubickou juniorku, což se dosud podařilo jen jedné tenistce, a to Ivě Budařové v roce 1978, rozhodli jsme se dát jí navíc Cenu prezidenta svazu ve výši dvaceti tisíc korun,“ uvedl Martin Hynek, ředitel mistrovství republiky a viceprezident Českého tenisového svazu.