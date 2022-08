Déšť polevil. Černý a Laboutková si pro české tituly došli na antuce

Černý ve finále porazil obhájce prvenství Jaroslava Pospíšila z TK Neridé 7:5, 6:4. Mezi ženami triumfovala Aneta Laboutková z Oázy Říčany, která porazila Terezu Polanskou ze Slavie Plzeň 6:0, 6:4.

„Přál jsme si, abychom hráli venku. Do haly se mi moc nechtělo,“ přiznal Matyáš Černý. „A i když jsem několikrát uklouzl a spadl, popral jsem se s tím dobře.“

Naopak Aneta Laboutková by raději hrála v hale. „Pro mě by to problém nebyl, těšila jsem se na to, ale čtyřicet minut před začátkem utkání nám pořadatelé řekli, ať se jdeme rozehrát ven, že neprší,“ uvedla dvaadvacetiletá Laboutková. „Podmínky jako dnes, kdy je vlhko a těžké míče, mi nevyhovují, takže o to více jsem ráda, že jsem uspěla.“

A těšilo ji, že v Moravskoslezském kraji získala další titul, první mezi dospělými. V minulosti zde vyhrála šampionát hráček do 14 let.

Dvacetiletý Matyáš Černý podotkl, že ziskem titulu splnil svůj cíl. Ve finále porazil o 21 let staršího Jaroslava Pospíšila. Černý sice hraje tenis od pěti let, ale pořádně až minulé tři čtyři roky. „To jsem se potkal s trenérem Jaroslavem Ondráškem, který mě hodně zvedl, a jde to nahoru,“ pochvaluje si.

A jak viděl finále? „Jarda má mnohem více zkušeností, takže to byl hodně náročný zápas. Pořád hraje výborně, skoro bez chyb,“ chválil soka. „Možná rozhodla moje dravost, a že jsem měl více sil.“

To Pospíšil potvrdil: „Měl jsem toho za celý týden dost, protože už nejsem zvyklý hrát každý den zápasy. Do toho jsem do Ostravy každý den dojížděl z domu, z Prostějova, ale na to se nechci vymlouvat. Matyáš šel za výhrou více, byl energičtější. K tomu jsem neservíroval úplně dobře. Trápil jsem se celý týden, ale vždy jsem nějaké těsné gamy uhrával, což se mi dnes bohužel nepodařilo.“

K tomu si ve druhé sadě ještě vyžádal pomoc fyzioterapeuta. „Blbě jsem dostoupl na špičku a trochu jsem se nemohl odrazit, ale ty tři povolené minuty na fyzio mi stačily a pak to bylo bez problému,“ uvedl Pospíšil, jehož těší, že i ve svém věku stačí mladým. „Být zápasy na jednu bránu, tak bych už asi nehrál.“