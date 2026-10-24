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Místo tenisu Duran Duran. Hráči se v Bruselu museli přesunout do jiné haly

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  13:45

Belgický tenista Zizou Bergs dobíhá k míči v kvalifikaci Davis Cupu proti Chile. | foto: Reuters

Tenisový turnaj ATP v Bruselu se musel kvůli chybě v plánování na závěrečné tři dny přesunout z Areny ING do nedaleké výstavní haly. V původním dějišti se totiž od soboty do pondělí konají koncerty včetně vystoupení skupiny Duran Duran. Pro organizátory znamená stěhování nárůst rozpočtu o 10 až 15 procent, řekl novinářům ředitel turnaje Dick Norman.

Přesun nastal v noci na pátek, kdy se hrály čtvrtfinálové zápasy, v nichž skončil turnaj pro Jiřího Lehečku po porážce s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem.

„Byl to obrovský úkol. Celou noc pracovalo asi sto lidí. Na přesun bylo potřeba 25 až 30 nákladních vozů. Kanceláře, obrazovky, stánky, doprovodný program – to všechno se přes noc stěhovalo,“ uvedli organizátoři. Věci museli odvézt zhruba 300 metrů.

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Na změně dějiště turnaje naopak vydělají fanoušci, neboť nová hala má kapacitu 6000 míst, o 800 více než Arena ING. Jako šatny slouží tenistům obytné vozy.

„Je to jako taková vesnička. Je to unikátní. Ty obytné vozy jsou skvělé, mají dokonce sprchy a ledničky,“ řekl domácí hráč Zizou Bergs.

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