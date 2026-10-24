Místo tenisu Duran Duran. Hráči se v Bruselu museli přesunout do jiné haly

Přesun nastal v noci na pátek, kdy se hrály čtvrtfinálové zápasy, v nichž skončil turnaj pro Jiřího Lehečku po porážce s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem.
„Byl to obrovský úkol. Celou noc pracovalo asi sto lidí. Na přesun bylo potřeba 25 až 30 nákladních vozů. Kanceláře, obrazovky, stánky, doprovodný program – to všechno se přes noc stěhovalo,“ uvedli organizátoři. Věci museli odvézt zhruba 300 metrů.
|
Finále po třech letech. Siniaková si v Ósace zahraje o šestý titul ve dvouhře
Na změně dějiště turnaje naopak vydělají fanoušci, neboť nová hala má kapacitu 6000 míst, o 800 více než Arena ING. Jako šatny slouží tenistům obytné vozy.
„Je to jako taková vesnička. Je to unikátní. Ty obytné vozy jsou skvělé, mají dokonce sprchy a ledničky,“ řekl domácí hráč Zizou Bergs.