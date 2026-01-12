Raonic ukončil kariéru. Jako první Kanaďan hrál finále grandslamu a byl třetí na světě

„Je to okamžik, o němž víte, že jednou musí přijít, ale nikdy na něj nejste připraveni,“ uvedl držitel osmi titulů z okruhu ATP na sociálních sítích. Považuje se za nejšťastnějšího, protože si mohl plnit sny. „Tenis je láskou a posedlostí po většinu mého života,“ dodal rodák z Černé Hory.
Tenista s vynikajícím podáním prožil na kurtech nejlepší období v roce 2016. V semifinále Wimbledonu vyřadil Rogera Federera a ve finále čelil Andymu Murraymu. Ve světovém žebříčku se v době ještě dalších legend Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče dostal na třetí místo. V téže sezoně v lednu v Brisbane Federera porazil na cestě za turnajovou trofejí.