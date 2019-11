Tenisová revoluce: jak i díky Čechovi zjistit o soupeřkách (téměř) vše

Dalších 13 fotografií v galerii Technologie firmy SAP, která analyzuje hru tenistek a může znamenat neocenitelnou pomůcku pro trenéry, se pro potřeby WTA vyvíjí už několik let. | foto: SAP

dnes 0:00

Šen-čen (Od našeho zpravodaje) - Pokud by vás ze všech věcí na světě nejvíce zajímalo třeba to, kam nejčastěji zahraje Karolína Plíšková ve druhém setu poté, co jí soupeřka vrátí míč na levou stranu kurtu, tento muž vám umí pomoci. Pro obyčejné smrtelníky je taková informace poněkud nadbytečná. Ale pro tenisové trenéry?

„Když jsme letos ve Wimbledonu koučům ukazovali náš první prototyp, většinou nám to chtěli rovnou vzít z rukou a hned to uplatnit," líčí Milan Černý.