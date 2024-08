Ostatní hráli, my nemohli nic. Vyzkoušel si normální život, říká kouč o Lehečkovi

„Zdravotně se Jirka cítí dobře, záda drží,“ zdůraznil Navrátil klíčový aspekt. Pochvaloval si, že kromě 19. hráče světa Augera-Aliassimea si Lehečka v New Yorku zatrénoval i s hvězdným Novakem Djokovičem a dalšími kvalitními borci.

„Máme za sebou skvělý týden. Zatím se nám tady nepodařilo uhrát kolo, proto jsme se na turnaj chtěli poctivě připravit.“

Dvaadvacetiletý tenista bude chtít nelichotivou bilanci z posledního grandslamu sezony, jehož hlavní soutěž zatím okusil dvakrát, prolomit v pondělí večer českého času proti Maďaru Mártonu Fucsovicsovi.

„Těžký soupeř, hodně nevyzpytatelný,“ uvědomuje si Navrátil před konfrontací s 81. hráčem žebříčku. „Dokáže vyhrát velké zápasy, techniku má moc krásnou. Ale víme, že má trochu problémy s hlavou. Jirka se s ním potkal letos v Dubaji a zvítězil 7:5 ve třetím setu.“

Otázkou je, jestli by podobně náročný a dlouhý duel zvládl i nyní, stále totiž není v optimální fyzické pohodě. Bez ohledu na výsledek je však pro Lehečku nejdůležitější, že po dlouhém výpadku může znovu fungovat v soutěžním režimu.

Na začátku května skrečoval kvůli bolesti zad semifinále akce Masters v Madridu, načež se dozvěděl krutou diagnózu únavové zlomeniny. Přišel o Roland Garros, Wimbledon i olympijské hry a vrátil se až 13. srpna v Cincinnati.

Český tenista Jiří Lehečka na turnaji v Cincinnati.

„U tohoto zranění nemůžete dělat nic, musíte jen čekat, až se zahojí,“ přiblížil Navrátil. „Jirka tedy dostal volnou ruku, ať si užívá života a věnuje se věcem, které během tenisového roku nestihne. Sezona je vždy strašně nabitá, hráči nemají skoro žádný volný čas, takže pro mě bylo pěkné vidět, jak si trochu užívá. Mohl si udělat procházky po Praze, být víc s rodinou, dívat se na filmy…“

Prostějovský hráč se celkem dva a půl měsíce nemohl vrhnout do sportovní přípravy. Ale jak se jeho stav postupně zlepšoval, začal se pomalu vracet do formy. Nejprve cvičil denně jen půl hodiny, později přibral i raketu. „Na prvním tréninku jsme se na sebe smáli,“ poznamenal kouč, že začátky měly k ideálu hodně daleko.

O to víc si cenil zdárného comebacku v Cincinnati, kde Lehečka zdolal 37. hráče světa Mariana Navoneho a poté si vyšlápl i na pětku pořadí Daniila Medveděva. Prohrál až v osmifinále s pozdějším finalistou Francesem Tiafoem.

„Povedl se nám, nechci říct zázračný, ale rozhodně skvělý nástup. Člověka to až trochu dojme, když vidí celý proces a všechno, čím jsme si prošli…“ říká jedenačtyřicetiletý trenér.

Přitom si museli dát velký pozor, aby návrat neuspěchali a zranění se znovu neobnovilo.

„Tohle bylo nejtěžší,“ uznává Navrátil. „Vlak na okruhu je brutálně rozjetý, a zatímco my nemohli dělat nic, ostatní uhrávali body a pracovali dál. Tohle pro mě bylo strašné, ale Jirka to zvládl velice dobře, dokázal se zabavit různými aktivitami. Nějakým způsobem jsme to dohnali a podle výsledků to vypadá, že jdeme správnou cestou.“

S tím, aby se Lehečkovi potíže znovu neozvaly, mu pomáhá nedávno angažovaný portugalský fyzioterapeut Carlos Carvahlo, který na něj dohlíží i během US Open.

„Je skvělý, už jsem s ním spolupracoval, když jsem trénoval Jirku Veselého,“ prozradil Navrátil. „Vybírám si lidi, kteří mají srdíčko a pro tým udělají všechno. Když se totiž sejdou individuality, tak chemii nabourávají a vznikají obrovské problémy.“

A do zbytku sezony může být pauza – byť přišla nechtěně a v nejméně vhodný moment – výhodou oproti ostatním, kterým se nakumuluje únava z nepřetržitého zápřahu.

„Mohli bychom toho využít,“ cítí Navrátil. Jeho svěřenec navíc do konce roku obhajuje jen velmi málo bodů, a tak může vystřelit ještě výš než na aktuální 32. pozici.

„Po návratu je odpočatější a má velkou motivaci, ale když budete chtít strašně moc, zamrznete. Já jsem nastavený tak, že všechno špatné je pro něco dobré. Jirka si vyzkoušel normální život, což mu dalo cenné zkušenosti. A zjistil, jak mu tenis chybí. Věřím, že do budoucna ho to udělá silnějším a lepším hráčem.“