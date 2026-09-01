Jako tasmánský čertík. Kondičák tenistky Bejlek: Pohybově je v top 5 na světě

O dvacetileté naději říká: „Je jako tasmánský čertík, je neskutečně rychlá.“
V pondělí sice vypadla na US Open hned v prvním kole, Cristině Bucsaové podlehla 5:7, 6:4, 1:6, ale díky nedávnému semifinále v Cincinnati, kde skolila tři grandslamové šampionky, jí v žebříčku patří 30. příčka. Mezi hráčkami do 21 let je dokonce čtvrtou nejlepší.
Má tedy obrovský potenciál, přitom měří jen 157 centimetrů.
„I teď v New Yorku ji zastavovali lidi a říkali jí, že v Cincinnati hrála úžasně. Je vidět, že je o ni zájem, už patří mezi světovou špičku,“ popisuje Miřejovský pro iDNES Premium.
Byl jsem tři měsíce s Tomášem Satoranským v NBA, která je taky nesmírně náročná, ale tenis je podle mě ještě náročnější.