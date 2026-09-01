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Jako tasmánský čertík. Kondičák tenistky Bejlek: Pohybově je v top 5 na světě

Stanislav Kučera
  12:00

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Sára Bejlek se hecuje v prvním kole US Open. | foto: AP

Pokud jste někdy viděli hrát tenistku Sáru Bejlek, třeba když nedávno senzačně porazila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, jistě vás napadlo: Páni, kolik ta toho na kurtu naběhá! Právě na její fyzickou připravenost od dubna dohlíží zkušený kondiční trenér Michal Miřejovský, který předtím osm let působil u české reprezentace basketbalistů.

O dvacetileté naději říká: „Je jako tasmánský čertík, je neskutečně rychlá.“

V pondělí sice vypadla na US Open hned v prvním kole, Cristině Bucsaové podlehla 5:7, 6:4, 1:6, ale díky nedávnému semifinále v Cincinnati, kde skolila tři grandslamové šampionky, jí v žebříčku patří 30. příčka. Mezi hráčkami do 21 let je dokonce čtvrtou nejlepší.

Má tedy obrovský potenciál, přitom měří jen 157 centimetrů.

„I teď v New Yorku ji zastavovali lidi a říkali jí, že v Cincinnati hrála úžasně. Je vidět, že je o ni zájem, už patří mezi světovou špičku,“ popisuje Miřejovský pro iDNES Premium.

Byl jsem tři měsíce s Tomášem Satoranským v NBA, která je taky nesmírně náročná, ale tenis je podle mě ještě náročnější.

Michal Miřejovský

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