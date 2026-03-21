Macháč končí v Miami ve druhém kole, Bouzkovou vyřadila nasazená Ruska

Autor: ,
  22:00
Tomáš Macháč vypadl na tenisovém turnaji v Miami ve druhém kole. S třicátým nasazeným Francouzem Corentinem Moutetem prohrál 0:6, 6:1, 4:6. Se světovou dvojkou Italem Jannikem Sinnerem si tak o postup do osmifinále nezahraje. Marie Bouzková dohrála v třetím kole. Osmá nasazená Ruska Mirra Andrejevová porazila českou tenistku 7:6 a 6:2.

Tomáš Macháč hraje bekhend v prvním kole turnaje v Dauhá. | foto: Reuters

Macháč uhrál v úvodních třech gamech s Moutetem jen dva fiftýny a za 19 minut dostal „kanára“.

V druhé sadě naopak prolomil třikrát servis soupeři a vynutil si třetí set. V něm rozhodl 33. hráč světa Moutet jediným brejkem ve třetí hře.

Bouzková vedla v prvním setu nad Andrejevovou 4:2 poté, co jí dvakrát za sebou vzala podání. Pak ale sama o servis přišla, v desátém gamu při podání soupeřky neproměnila dva setboly a v tie-breaku měla navrch ruská tenistka.

Druhou sadu začala česká hráčka brejkem, jenže od stavu 2:1 přišla třikrát o podání a světové desítce podlehla i počtvrté v kariéře.

