Viďmanová na úvod turnaje v Miami prohrála drama s Jacquemotovou

  22:28
Česká tenistka Darja Viďmanová bojovala téměř tři a půl hodiny na elitním turnaji v Miami o druhou výhru na okruhu WTA. Marně. Držitelka divoké karty v prvním kole podlehla navzdory slibnému začátku Francouze Else Jacquemotové 7:6, 5:7 a 5:7. Příští soupeřkou Jacquemotové bude Marie Bouzková.

Darja Viďmanová na libereckém turnaji Svijany Open | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Třiadvacetiletá Viďmanová prošla úvodním kolem hlavní soutěže na nejvyšším okruhu jen jednou loni v Guadalajaře. V úterý nebyla daleko od dalšího úspěchu. Ve třetím setu vedla 5:4, ale poslední game už vyhrát nedokázala.

Utkání zpočátku několikrát přerušil drobný déšť. Po řadě ztracených servisů první set rozhodl až tiebreak, v němž Viďmanová měla tři setboly. První zahodila dvojchybou, pak zahrála aut, ale následně zkráceným úderem už ho získala 7:5.

O rok mladší Jacquemotová vydřela koncovku druhé sady a v rozhodujícím dějství po klíčovém brejku v jedenáctém gamu na 6:5 už zápas dotáhla do vítězného konce. V utkání se dopustila 17 dvojchyb. Nicméně coby hráčka ze sedmé desítky žebříčku proti Viďmanové, které patří 118. pozice, splnila roli favoritky.

Turnaj mužů a žen v Miami

tvrdý povrch

Ženy (dotace 9 415 725 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Jacquemotová (Fr.) - Viďmanová (ČR) 6:7 (5:7), 7:5, 7:5

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala

Gabriela Soukalová a její snoubenec Miloš Kadeřábek (Praha, 13. února 2024)

Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Aktualizujeme
Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně mezi nejlepší osmičku prošli úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z...

17. března 2026  23:03,  aktualizováno  23:11

Maročané dva měsíce po skandálním finále získali kontumačně africký titul

Rozhodčí Jean-Jacques Ndala nařizuje po zhlédnutí zákroku Malicka Dioufa ve...

Dva měsíce po chaotickém finále fotbalového mistrovství Afriky kontinentální federace přisoudila kontumační vítězství Maroku. Původně vyhrál šampionát Senegal, který ve finále v Rabatu porazil domácí...

17. března 2026  23:11

Nymburk ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Postup přinesla vítězná koncovka s Gran Canarií

Martin Kříž z Nymburka zakončuje na koš Gran Canarie.

Nymburští basketbalisté zvítězili v rozhodujícím utkání osmifinálové fáze Ligy mistrů na palubovce španělské Gran Canarie 92:82 a postoupili podruhé za sebou do čtvrtfinále. Soupeři oplatili domácí...

17. března 2026,  aktualizováno  23:05

