Viďmanová na úvod turnaje v Miami prohrála drama s Jacquemotovou

Třiadvacetiletá Viďmanová prošla úvodním kolem hlavní soutěže na nejvyšším okruhu jen jednou loni v Guadalajaře. V úterý nebyla daleko od dalšího úspěchu. Ve třetím setu vedla 5:4, ale poslední game už vyhrát nedokázala.
Utkání zpočátku několikrát přerušil drobný déšť. Po řadě ztracených servisů první set rozhodl až tiebreak, v němž Viďmanová měla tři setboly. První zahodila dvojchybou, pak zahrála aut, ale následně zkráceným úderem už ho získala 7:5.
O rok mladší Jacquemotová vydřela koncovku druhé sady a v rozhodujícím dějství po klíčovém brejku v jedenáctém gamu na 6:5 už zápas dotáhla do vítězného konce. V utkání se dopustila 17 dvojchyb. Nicméně coby hráčka ze sedmé desítky žebříčku proti Viďmanové, které patří 118. pozice, splnila roli favoritky.
Turnaj mužů a žen v Miami
tvrdý povrch
Ženy (dotace 9 415 725 dolarů):