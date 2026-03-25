Česká party v Miami. Muchová sahá po návratu do top 10, Lehečka skolil hvězdu

Pro Lehečku jde o první významnější úspěch v jinak dosud nevýrazné sezoně. Před Miami měl zápasové skóre 6:5, teď už přidal tři výhry navíc.
Včetně velmi hodnotné proti Fritzovi, kterého v úterý zdolal 6:4, 6:7 a 6:2.
„Chtěl jsem zůstat agresivní,“ přiblížil strategii pro web ATP. „Ve druhém setu jsem se trochu stáhl, takže jsem pak věděl, že jestli chci porazit hráče jako Taylor, musím být odvážný a jít do toho. A vyšlo to.“
Muchová je v Miami v semifinále, Lehečka zvládl bitvu proti světové sedmičce
I díky deseti esům odvrátil všech pět brejkbolů, kterým čelil. Nasázel také 37 vítězných míčů a blýskl se stoprocentní úspěšností při dokončování výměn u sítě (12 z 12).
„Mám velkou radost, že jsem tady vyhrál už tři zápasy v řadě a ten třetí proti hráči, jakým je Taylor. Je v top 10, je hodně zkušený. Je to pro mě velmi dobrý výsledek.“
„Neudělal jsem toho moc špatně, ale on zkrátka hrál skvěle. Byl lepší než já a vyhrát si zasloužil,“ uznal Fritz na turnajovém webu.
Před Lehečkou, momentálně 22. hráčem žebříčku, se otevírá možnost dostat se ještě dál. Ve čtvrtfinále se ve středu od 20:00 SEČ střetne s prakticky neznámým Španělem Martinem Landalucem, který je ve dvaceti letech na až 151. pozici pořadí.
Nicméně v osmifinále odvrátil mečbol proti Sebastianu Kordovi, který předtím šokoval Carlose Alcaraze, a v součtu s kvalifikací vyhrál v Miami už šest utkání v řadě.
Přesto bude velkým favoritem český tenista, jenž si zahraje první čtvrtfinále akce Masters 1000 od Madridu 2024. „Je skvělé hrát dobře. V Indian Wells jsem se necítil dobře (vypadl hned po prvním zápase), takže jsem se tady v Miami během tréninkového týdne připravoval, abych svou hru zase našel. A jsem šťastný, že se mi to povedlo.“
Muchová proti neoblíbené soupeřce
Naopak Muchové svědčí letošní sezona od začátku. Díky parádnímu skóre 18:3 a titulu z „tisícovky“ v Dauhá je pátou nejlepší tenistkou roku. A potvrzují se její slova právě po triumfu v Kataru, že by ji tento úspěch mohl nakopnout a dodat sebevědomí.
Devatenáctiletou kanadskou naději Mbokovou přetlačila v úterním čtvrtfinále 7:5 a 7:6, přičemž ve druhé sadě odvrátila setbol. „Byla to velmi, velmi těžká bitva. To jsem také čekala, Victoria hraje neuvěřitelně. Pomohlo mi, že jsem dobře podávala.“
Právě s aktuální světovou devítkou se potkala už ve finále v Dauhá, porazila ji tedy podruhé během necelého měsíce a půl.
V Miami si vychutnala zejména mečbol – na kraťas soupeřky odpověděla také zkrácením, navíc do poslední chvíle schovaným, takže Kanaďanka se za míčem jen bezmocně podívala. A Muchová mohla slavit.
Jenže zatímco doteď měla na Floridě poměrně příznivý los, z její části pavouka vypadla Iga Šwiateková, ve čtvrtečním semifinále narazí na svou neoblíbenou soupeřku. Američanku Coco Gauffovou, s níž v pěti dosavadních duelech uhrála jediný set.
Naposledy v osmifinále lednového Australian Open ji už ale dokázala dostat do úzkých, a tak věří, že si nyní – i díky skvělé formě – povede ještě lépe a houževnatou sokyni konečně zdolá.
„Zápasy s ní jsou pokaždé těžké,“ uvědomuje si čtvrtá hráčka žebříčku Gauffová. „Pokaždé čekám, že bude hrát velmi dobře. Známe se, takže rozhodne, kdo dokáže tu druhou přechytračit za stavu 30:30 nebo při shodách.“
Světovou čtrnáctku Muchovou požene v utkání ještě jedna speciální motivace. Pokud zvítězí, po turnaji se vrátí do elitní desítky žebříčku, kde naposledy figurovala v únoru 2024. A také si samozřejmě zahraje další velké finále.