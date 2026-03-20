Nosková i Valentová v deštivém Miami končí už po druhém kole

Pořadatelé kvůli skluzu z předchozích dnů posunuli start programu už na 15:00 SEČ, bouřka nad Miami ale tenisty rychle vyhnala z kurtů. Po takřka tříhodinovém čekání se mohlo pokračovat, další přeháňky si ale později vynutily znovu kratší přerušení.
Jedenadvacetiletá Nosková se s Cirsteaovou utkala letos už potřetí, tentokrát ale nedokázala navázat na dramatické třísetové vítězství z předchozího turnaje v Indian Wells, kde pak došla až do semifinále. Rozhodující sadu po ztrátě servisu z úvodního gamu tentokrát po dvouhodinovém boji prohrála.
Devatenáctiletá Valentová sehrála při premiérovém startu v Miami se Šnajderovou ještě o půl hodiny delší bitvu. V prvním setu odvrátila Rusce šest setbolů, než kapitulovala, ve druhém pak světová dvacítka proměnila první mečbol.
