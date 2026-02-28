V utkání s 57. hráčkou světa přišla Bouzková, která je v pořadí WTA o 23 míst výše, osmkrát o podání.
Z kurtu odešla poražena po více než třech hodinách. Frechová vyrovnala vzájemnou bilanci na 2:2.
Bouzková prohrála čtyři z posledních pěti zápasů na okruhu. V Méridě měla v prvním kole volno, v druhém jí pomohla skreč kolumbijské soupeřky Emiliany Arangové. Na předchozích turnajích v Dubaji a Dauhá skončila hned v prvním kole.
Tenisový turnaj žen v Méridě
tvrdý povrch, dotace 1,206.446 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále: