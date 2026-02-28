Tříhodinová bitva a konec ve čtvrtfinále. Bouzková v Méridě nestačila na Frechovou

Marie Bouzková vypadla na tenisovém turnaji v mexické Méridě ve čtvrtfinále. Turnajová čtyřka prohrála s Polkou Magdalenou Frechovou 3:6, 6:4, 3:6.
Marie Bouzková ve čtvrtfinále na turnaji v mexické Meridě. | foto: Reuters

V utkání s 57. hráčkou světa přišla Bouzková, která je v pořadí WTA o 23 míst výše, osmkrát o podání.

Z kurtu odešla poražena po více než třech hodinách. Frechová vyrovnala vzájemnou bilanci na 2:2.

Bouzková prohrála čtyři z posledních pěti zápasů na okruhu. V Méridě měla v prvním kole volno, v druhém jí pomohla skreč kolumbijské soupeřky Emiliany Arangové. Na předchozích turnajích v Dubaji a Dauhá skončila hned v prvním kole.

Tenisový turnaj žen v Méridě

tvrdý povrch, dotace 1,206.446 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Frechová (Pol.) - Bouzková (4-ČR) 6:3, 4:6, 6:3,
Paoliniová (1-It.) - Boulterová (Brit.) 0:6, 6:3, 6:3,
Čang Šuaj (Čína) - Jiménezová (And.) 6:1, 6:3,
Bucsaová (Šp.) - Sönmezová (Tur.) 6:3, 6:4.

Marie Bouzková vypadla na tenisovém turnaji v mexické Méridě ve čtvrtfinále. Turnajová čtyřka prohrála s Polkou Magdalenou Frechovou 3:6, 6:4, 3:6.

