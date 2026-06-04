Jak to, že není nervózní? Menšík deptá soupeře, pro sponzory je skoro vyprodaný

V pátek ho čeká semifinále Roland Garros proti světové trojce Alexanderu Zverevovi. Mezi nejlepší čtyřku se na grandslamu dostal dřív než Tomáš Berdych nebo Ivan Lendl. V pouhých dvaceti letech!
„Krásný výsledek, ale on sám určitě necítí, že by měl končit,“ říká současný daviscupový kapitán Berdych, jenž byl dosud posledním českým semifinalistou majoru, a to ve Wimbledonu 2017.
Trvalo, než se našel jeho následovník. Ale o to zářivěji se nadcházející éra jeví. Jakub Menšík rovná se budoucnost světového tenisu.
Musí být opět aktivní, snažit se diktovat tempo a nedávat Zverevovi čas.