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Jak to, že není nervózní? Menšík deptá soupeře, pro sponzory je skoro vyprodaný

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Jakub Menšík slaví postup do osmifinále Roland Garros. | foto: Reuters

Stanislav Kučera
Jakuba Menšíka zná manažer Miroslav Černošek od jeho pěti let, kdy s tenisem v Prostějově začínal. „Vždycky byl silná figura. Co se týče babytenisu, minitenisu, mladších i starších žáků a dorostu, tak za nás nikdy neprohrál ani jeden zápas,“ vzpomíná. Vítěznou mentalitou český talent oslňuje pořád, i když už dávno neřádí v dětských kategoriích, ale na nejprestižnějších světových scénách.

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V pátek ho čeká semifinále Roland Garros proti světové trojce Alexanderu Zverevovi. Mezi nejlepší čtyřku se na grandslamu dostal dřív než Tomáš Berdych nebo Ivan Lendl. V pouhých dvaceti letech!

„Krásný výsledek, ale on sám určitě necítí, že by měl končit,“ říká současný daviscupový kapitán Berdych, jenž byl dosud posledním českým semifinalistou majoru, a to ve Wimbledonu 2017.

Trvalo, než se našel jeho následovník. Ale o to zářivěji se nadcházející éra jeví. Jakub Menšík rovná se budoucnost světového tenisu.

Musí být opět aktivní, snažit se diktovat tempo a nedávat Zverevovi čas.

Tomáš Berdych radí Jakubu Menšíkovi

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