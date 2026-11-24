Elitní sportovce totiž provází na spletité cestě jejich vysoce konkurenčním a náročným prostředím a ukazuje jim, jak se na ní neztratit. A hlavně aby neztratili sami sebe.
„Jirka je teď na nejlepším možném místě, aby se tenisově i duchovně rozvíjel,“ říká o Lehečkovi, momentálně 14. hráči světa. „Na co to bude stačit, nevíme. Důležité je být otevřený všem možnostem. I tomu, že vše nemusí být přesně podle vašich představ.“
Jak to myslíte?
Pokud jste předem v pohodě s jakoukoliv variantou, třeba i prohrou, tak se není čeho bát. Pak se můžete zaměřit na to, co si opravdu přejete. Když se s klienty bavím o vizích, říkám jim: „Co kdyby to bylo ještě mnohem lepší, než si myslíte?“ Elitní tenisté to většinou mají postavené tak, že buď grandslam vyhrají, nebo ne, že se buď dostanou do první desítky, nebo ne. A když ne, tak to mají tendenci brát jako neúspěch.
Sportovci často vidí svoji čestnost jako slabost, ale přitom je to síla. Je důležité si nastavit, že soupeře nepotřebujete zabít, ale porazit.