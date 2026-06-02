Menšíkův protivník Fonseca: I díky Jakubovi se zlepšuju. Tlačíme se navzájem

Markéta Plšková
  8:54
V tenisovém prostředí se o něm mluví jako o velkém talentu, superstar mladé generace i hráči, který by mohl potrápit Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze. A ačkoliv devatenáctiletý Joao Fonseca v poslední době nepředváděl tak pozoruhodné výkony jako dřív, aktuálně je zpět na výsluní.
Joao Fonseca slaví postup do osmifinále Roland Garros.

Poprvé se probojoval do grandslamového čtvrtfinále, ve kterém v úterý od 20.15 vyzve Jakuba Menšíka. Střetnutí dvou talentovaných mladíků bude jistě poutavou podívanou, ovšem zajímavý je i způsob, jakým se Brazilec mezi osmičku nejlepších na Roland Garros dostal.

V osmifinále si poradil s Norem Casperem Ruudem, o kolo předtím porazil legendárního Novaka Djokoviče. I přesto, že prohrával 0:2 na sety!

„Všechno je jiné, ale snažím se žít přítomným okamžikem a užívat si ten zážitek,“ líčil Fonseca po úspěchu v osmifinále. Už to bylo pro brazilského mladíka nejlepším výsledkem na turnajích velké čtyřky, dosud si zahrál jen třetí kolo.

A teď je ve čtvrtfinále. Však o něm slavná Chris Evertová, která v Paříži působí coby expertka stanice Eurosport, také prohlásila: „Viděli jsme ho před pár lety a mysleli jsme si, že z něj bude další velká hvězda. Pak ho zbrzdilo zranění, trochu se propadl a já si říkám: Ještě tam není. Ale najednou ožil a zase válí. Nepochybuji o tom, že jednou vyhraje grandslam.“

Taková slova však padají i o dvacetiletém Menšíkovi, který je jen o rok starší než Fonseca. A právě proto je jejich úterní střetnutí tak zajímavé.

Ti dva proti sobě hráli zatím jen jednou, na Turnaji mistrů pro mladé hráče v roce 2024, kde slavil Fonseca. Tento podnik měl ovšem specifická pravidla. Znovu se měli potkat loni na konci října v Basileji, kde ale Menšík nakonec do zápasu nenastoupil.

V souboji s regulérními pravidly se tak poprvé střetnou až nyní. A rovnou v největším mači jejich dosavadních kariér. „Udělám vše proto, aby moje cesta ve čtvrtfinále neskončila,“ prozradil Menšík.

Ve stejném duchu odpovídal na otázky i Fonseca. Ani on by z Paříže ještě odlétat nechtěl. „Jít do šatny a pokaždé vidět méně hráčů je neuvěřitelné. Líbí se mi to!“ smál se.

Navíc si i dost věří. Vždyť také po zápase s Ruudem hned líčil, jak sebevědomě se na kurtu díky své agresivní hře cítil.

„Když jsem byl mladší, neměl jsem takovou konzistenci, ale vždycky jsem rád útočil,“ popisoval svůj herní styl. „Je to moje součást. Někdy trochu blázním, někdy napálím míč, kam nemám, někdy minu důležité údery. Ale svému tenisu věřím, pomohl mi dostat se takhle daleko.“

Kromě toho ho ve všech utkáních žene i početný dav podporovatelů. Brazílie totiž rozhodně neplatí za tenisovou velmoc, a tak je Fonseca naprostým miláčkem tamních fanoušků. Jeho duely navštěvují v opravdu hojném počtu, mávají vlajkami a z ochozů je pokaždé slyšet jejich hlasité skandování.

Mladý hráč zkrátka pobláznil brazilské publikum. V Paříži ho dokonce přímo z tribuny sleduje i jeho krajan Gustavo Kuerten, bývalá světová jednička a trojnásobný šampion pařížské antuky. Zcela jistě mu bude fandit i proti Menšíkovi.

Už teď je jasné, že jeden z mladíků projde do semifinále, ve druhém úterním čtvrtfinále navíc proti Alexandru Zverevovi hraje devatenáctiletý Rafael Jódar.

„Je fantastické vidět, že nová generace hraje dobře. Máme hodně mladých talentů,“ oceňuje Fonseca. „Navzájem se tlačíme, abychom byli lepší. Takhle to mám třeba s Jakubem. I díky němu je moje hra stále lepší. Vzájemně se povzbuzujeme k růstu a jsem si jistý, že nás čekají skvělé bitvy ještě mnoho let.“

Ta zatím nejdůležitější je čeká v úterý večer na kurtu Philippa Chatriera. Kdo z nich se nakonec posune zase o krok blíž k vysněnému grandslamovému titulu?

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko.

