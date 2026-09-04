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Menšíkovi pomohla k výhře i chladící vesta. Teď vyhlíží bitvu nové generace

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  14:06

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Jakub Menšík se raduje ze získané výměny ve druhém kole US Open. | foto: AP

US Open 2023 bylo prvním grandslamem, na kterém se Jakub Menšík představil v hlavní soutěži. Tehdy se dostal rovnou do třetího kola, což zopakoval i o rok později. A letos svůj nejlepší výsledek minimálně vyrovná. Český tenista ve čtvrtek porazil Rakušana Jurije Rodionova 6:3, 3:6, 6:2 a 6:3 a postoupil právě do třetího kola. K výhře mu pomohla i speciální chladící vesta.

„Jsem moc rád, že jsem utkání zvládl, protože podmínky byly náročné,“ přiznal Menšík v rozhovoru s českými novináři. „První kolo jsem hrál v noci a byla větší zima. Tentokrát jsem hrál přes den, svítilo sluníčko, bylo fakt vedro a velké dusno. Myslím, že prohraný set mě dobře nakopl. Ve třetí a čtvrté sadě jsem byl se svým výkonem velice spokojen.“

Sedmnáctý nasazený Čech si v utkání vytvořil 13 brejkbolů, během čtyřsetové bitvy využil čtyři z nich. Jednou o vlastní podání přišel, kvůli čemuž ztratil druhou sadu. V duelu nastřílel celkem 47 vítězných míčů, jeho soupeř o deset méně a oba měli stejný počet nevynucených chyb – 26.

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Kvůli tradičně vlhkému podnebí, které v New Yorku tenisté zažívají, využil i speciální novinku, která mu během zápasu pomohla. Chladící vestu.

„Používám ji na tomto turnaji poprvé, jsem za tuto pomoc moc rád. Je to inovace od adidasu. Myslím, že chladicí vesta je v těchhle podmínkách strašně důležitá,“ podotkl Menšík.

Právě počasí totiž jednadvacetiletému hráči dříve dělalo problémy. Ve druhém utkání letošního Roland Garros dostal v závěru křeče do nohou, po proměněném mečbolu padl vyčerpáním na kurt a dlouho se nezvedal.

„Hrát v takovém počasí, navíc na přímém slunci, je šílené. Být tam víc než čtyři a půl hodiny je opravdu extrém. A ani během přestávek není moc času,“ líčil v Paříži. „Měl jsem problémy dostat do sebe elektrolyty právě kvůli tomu vedru a na konci jsem měl trochu křeče.“

Jakub Menšík ve druhém kole US Open.

„Na menších kurtech, kde máme jen minutovou pauzu, je strašně málo času na to si dát chladivý ručník,“ zopakoval i nyní v New Yorku. „Navíc někdy ani moc nefunguje, protože trvá, než začne chladit. Tahle inovace je super věc, protože ji stačí jen nachladit s ledem dvě hodiny před zápasem a v průběhu zápasu to krásně chladí. Je to velice praktická věc. Nasadím si to a zapnu během pár vteřin.“

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse tak dál na US Open pokračuje v povedených výkonech, minulý týden ovládl smíšenou čtyřhru s Karolínou Muchovou. V New Yorku se nyní pokusí poprvé probojovat do osmifinále i ve dvouhře, v sobotu ho čeká duel s o tři příčky výše nasazeným Američanem Learnerem Tienem. S ním se Menšík utkal před dvěma lety na Turnaji mistrů do 20 let, kde s ním prohrál.

„Hodně se potkáváme. Bude to bitva nové generace, což by mohlo být zajímavé,“ vyhlíží Menšík. Navíc to bude i zkouška před Davis Cupem, Češi totiž 18. a 19. září vyzvou v Praze právě Američany.

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