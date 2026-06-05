O devět let staršího Zvereva vyzývá Menšík podruhé, na konci dubna s ním prohrál v osmifinále turnaje v Madridu 4:6, 7:6 a 3:6. „Teď je situace jiná, čeká nás mnohem větší zápas na tři vítězné sety v pozdější fázi turnaje. A moc se těším,“ řekl novinářům.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse je nejmladším českým semifinalistou na grandslamu v tzv. open éře, překonal dosavadní maximum Ivana Lendla z Roland Garros 1981.
ONLINE: Jakub Menšík vs. Alexander Zverev
Semifinále Roland Garros sledujeme v podrobné reportáži.
V semifinále Roland Garros je také jako první Čech od Tomáše Berdycha v roce 2010, právě současný daviscupový kapitán ve Wimbledonu ve stejném roce bojoval jako dosud poslední o trofej z turnaje velké čtyřky. Posledním finalistou na pařížském grandslamu byl v roce 1992 Petr Korda.
Šestadvacátý nasazený Menšík postoupil do semifinále po výhře nad Brazilcem Joaem Fonsecou, předtím vyřadil nasazenou jedenáctku Rusa Andreje Rubljova, osmičku Australana Alexe de Minaura, Argentince Mariana Navoneho a domácího Titouana Drogueta.
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„Myslím si, že v této fázi grandslamu, kde už zbývají jen nejlepší čtyři hráči, se kvalita smazává a každý může porazit každého. Neříkám, že jsem favorit, ale šance, že to neskončí jen v semifinále, je podle mě velká. Vyhrát grandslam byl vždy můj obrovský sen,“ uvedl Menšík.
Také olympijský šampion z roku 2021 Zverev usiluje o první grandslamový titul a při absenci zraněného Španěla Carlose Alcaraze a vyřazení Itala Jannika Sinnera cítí velkou šanci. Zatím bez potíží potvrzuje roli hlavního favorita, přišel jen o jeden set.
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Semifinále Roland Garros hraje popáté, celkově je mezi čtyřmi nejlepšími na grandslamech pojedenácté. Z toho třikrát se dostal do finále.
Vítěz narazí ve finále na jednoho z italských hráčů – buď na světovou čtrnáctku Flavia Cobolliho, nebo 104. tenistu žebříčku Mattea Arnaldiho. Jejich duel se uskuteční po zápase Menšíka se Zverevem.