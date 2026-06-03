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Menšík - Zverev v TV: Kdy a kde sledovat semifinále Roland Garros 2026

Autor:
  14:13aktualizováno  14:35
Ve Francii zvládl už pět těžkých zápasů, překonal fyzické vyčerpání a teď stojí před možná nejtěžší zkouškou kariéry. Jakub Menšík si zahraje semifinále Roland Garros. Dvacetiletý český tenista na pařížské antuce vyzve světovou trojku Alexandera Zvereva. Kdy a kde můžete jejich souboj sledovat živě?

Jakub Menšík se natahuje za míčkem ve čtvrtfinále Roland Garros. | foto: Reuters

Semifinále mužské dvouhry na Roland Garros 2026 se bude hrát v pátek 5. června 2026. Menšík vyzve Zvereva v odpoledním programu na centrálním kurtu Philippa Chatriera. Start utkání je naplánován na 14:30.

Kde sledovat zápas Menšík Zverev živě v TV?

  • Zápas Menšík – Zverev odvysílá stanice Eurosport 1 a její streamovací platforma HBO Max.
  • Stanice je dostupná u těchto poskytovatelů:
    • Pecka TV
    • Telly
    • Magenta TV
    • Vodafone TV
    • Oneplay
  • Live streamy ze zápasů nabízejí i některé sázkové kanceláře, podmínkou pro sledování bývá minimální požadovaný obrat na účtu.

Jak oba hráči postupovali do semifinále?

Zápasy Jakuba Menšíka na Roland Garros 2026
DatumFáze turnajeSoupeřVýsledek
02.06.2026čtvrtfináleJoão Fonseca3:0
31.05.2026osmifináleAndrey Rublev3:2
29.05.20263. koloAlex de Minaur3:1
27.05.20262. koloMariano Navone3:2
24.05.20261. koloTitouan Droguet3:0
Zápasy Alexandera Zvereva na Roland Garros 2026
DatumFáze turnajeSoupeřVýsledek
02.06.2026čtvrtfináleRafael Jodar3:0
31.05.2026osmifináleJesper de Jong3:0
29.05.20263. koloQuentin Halys3:1
27.05.20262. koloTomáš Macháč3:0
24.05.20261. koloBenjamin Bonzi3:0

Menšík postoupil do svého prvního grandslamového semifinále po výhře nad brazilským talentem Joãem Fonsecou a je prvním českým semifinalistou Roland Garros od roku 2010, kdy se mezi nejlepší čtyřku dostal Tomáš Berdych.

Ohlasy na semifnále

Zverev je světový hráč číslo tři a turnajová dvojka. Patří k nejlepším antukářům současnosti a v Paříži si semifinále zahraje už popáté. Němec došel na Roland Garros v minulosti i do finále a proti Menšíkovi, který je nasazeným hráčem číslo 26, bude papírovým favoritem. Český mladík ale už letos několikrát ukázal, že se velkých jmen nebojí.

Vzájemná bilance:

Menšík a Zverev se zatím utkali pouze jednou, a to před pár týdny. Bylo to 28. dubna letošního roku v osmifinále antukového turnaje v Madridu. Vyrovnaný duel vyhrál německý tenista 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkových kanceláří je velkým favoritem na postup do finále Alexander Zverev. Na jeho výhru nabízejí kurz cca 1,26 (za vsazenou stokorunu dostanete v případě výhry 126 Kč), na výhru Menšíka je cca 4,14 (za vsazenou stokorunu dostanete v případě výhry 414 Kč).

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Mariaová vs. FruhvirtováTenis - - 3. 6. 2026:Mariaová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
Živě5:0
  • 1.12
  • -
  • 6.00
Boscardin Dias vs. MrvaTenis - - 3. 6. 2026:Boscardin Dias vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 2.17
  • -
  • 1.69
Havlíčková vs. KabbajováTenis - - 3. 6. 2026:Havlíčková vs. Kabbajová //www.idnes.cz/sport
3. 6. 15:30
  • 1.48
  • -
  • 2.46
Bartůňková vs. KnutsonováTenis - - 3. 6. 2026:Bartůňková vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
3. 6. 15:30
  • 1.31
  • -
  • 3.08
Menšík vs. ZverevTenis - - 5. 6. 2026:Menšík vs. Zverev //www.idnes.cz/sport
5. 6. 14:30
  • 3.93
  • -
  • 1.28
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Menšík - Zverev v TV: Kdy a kde sledovat semifinále Roland Garros 2026

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