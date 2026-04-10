Menšík znovu odkládá start na antuce. Kvůli zranění vynechá i turnaj v Mnichově

  12:21
Tenista Jakub Menšík se kvůli zánětu prstu na pravé noze nezúčastní ani turnaje v Mnichově v příštím týdnu. Druhý nejvýše postavený český hráč ve světovém žebříčku to oznámil na Instagramu. Tento týden se Menšík na poslední chvíli odhlásil z Masters v Monte Carlu. Jeho vstup do antukové části sezony se tak znovu odkládá.
foto: Geoff Burke-Imagn Images

„Udělali jsme vše pro to, abych byl na soutěž připraven, ale zkrátka bylo málo času,“ uvedl Menšík ke zrušenému startu v Monte Carlu. „Rozhodl jsem se odhlásit i z Mnichova. S týmem jsme se shodli, že nejrozumnější bude dopřát si trochu více času na zotavení a mít jistotu, že jsem stoprocentně připravený na to, co bude dál,“ napsal.

Plíšková slaví vítězný návrat, Menšík se kvůli zranění narychlo zřekl Monte Carla

Naposledy se představil před dvěma týdny v Miami, kde při obhajobě senzačního titulu vypadl ve 3. kole po porážce s Američanem Francesem Tiafoem. Dvacetiletý tenista nedávno přišel o post české jedničky a ve světovém žebříčku je na 26. místě o 13 příček za Jiřím Lehečkou.

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich cestu

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich...

Po zimní sezoně se s vrcholovým sportem rozloučila řada českých reprezentantů. Někteří odcházejí po letech na absolutní špičce, jiní uzavírají své kariéry po méně nápadné, ale neméně náročné cestě....

Jandač pokračuje v Plzni, potvrdil Straka. Končí Zámorský i Holešinský

Plzeňský trenér Josef Jandač během utkání se Spartou.

Hokejový trenér Josef Jandač přidá v Plzni další sezonu! Sedmapadesátiletý kouč, který Škodu dovedl ke druhé příčce po základní části a s týmem následně vypadl v sedmizápasové sérii se Spartou ve...

10. dubna 2026  13:18

Čejka uspěl v kvalitní konkurenci, vyhrál znakařskou dvoustovku ve Stockholmu

Jan Čejka na mistrovství Evropy v krátkém bazénu

Bronzový medailista z prosincového mistrovství Evropy v krátkém bazénu Jan Čejka na kvalitně obsazeném plaveckém mítinku ve Stockholmu vyhrál závod na 200 metrů znak. Výkonem 1:57,64 minuty se...

10. dubna 2026  13:16

386 střel v play off. Že víc útočíme? Zas tak bych to nepřeháněl, říká kouč Žabka

Karlovarský brankář Dominik Frodl čelí šanci třineckých hokejistů.

V předkole play off hokejové extraligy přestříleli Oceláři ve třech utkáních Olomouc 119:57, ve čtvrtfinále v pěti zápasech Hradec Králové 177:141 a v dosavadních čtyřech semifinálových Karlovy Vary...

10. dubna 2026  13:12

Pomáhají Ronaldovi? Soupeři an-Nasru kritizují sudí: Trofej chtějí dát jediné osobě

Cristiano Ronaldo slaví společně se spoluhráči a fanoušky an-Nasru další...

Po třech letech fotbalista Cristiano Ronaldo konečně spěchá pro svou první saúdskou mistrovskou korunu a celkově už pětatřicátou trofej kariéry. Ale co ta pachuť všude kolem? Konkurenti ve fotbalovém...

10. dubna 2026  13:03

Tenis ONLINE: BJK Cup proti Švýcarkám. Bouzková proti Bencicové nestíhá

Sledujeme online
Marie Bouzková na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu proti...

České tenistky rozehrávají kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové se Švýcarskem. V úvodní dvouhře soupeří Marie Bouzková s domácí hvězdou Belindou Bencicovou, po nich se na tvrdém povrchu v hale v...

10. dubna 2026

Šipkařské soutěže zpřísnily pravidla. Transgender hráčky mezi ženami končí

Nizozemská šipkařka Noa-Lynn van Leuvenová během turnaje World Matchplay.

Šipkařský svět řeší zásadní změnu pravidel. Orgán pro regulaci šipkařského sportu (DRA), který dohlíží mimo jiné na soutěže profesionální organizace PDC, s okamžitou platností zakázal účast...

10. dubna 2026  12:40

Spadl mi kámen ze srdce, přiznal trenér Zubří po postupu. Teď se těší na klasiku

Čtvrtfinále extraligy házenkářů Zubří (v zeleném) - Lovosice.

Zubří opráší rivalitu s Karvinou. Dvě házenkářské bašty se utkají o postup do finále extraligy, proti sobě půjdou také reprezentační trenéři. „Těším se já i kluci. Vzájemné zápasy mají pořád říz....

10. dubna 2026  12:17

Nejsložitější Tadejův úkol. Štybar o Pogačarovi i taktice na Pekle severu

Premium
Zdeněk Štybar (vpravo) z Deceuninck - Quick-Step během závodu Paříž-Roubaix

Obecné pravidlo na Pekle severu zní: čím rychleji jedete, tím lépe se na kostkách cítíte. Existuje však pokaždé milion možných scénářů, co tenhle závod rozhodne, vykládá Zdeněk Štybar, suverénně...

10. dubna 2026

Po stopách Zachy. Šestnáctiletý obránce Kachlíř podepsal první smlouvu s Libercem

Liberecký obránce Lukáš Kachlíř

Šestnáctiletý hokejový obránce Lukáš Kachlíř podepsal smlouvu s extraligovým Libercem. Talentovaný bek, který si v aktuální sezoně připsal za Bílé Tygry třináct startů v nejvyšší soutěži, podepsal s...

10. dubna 2026  11:32

WNBA se rozšíří o tři nové kluby, připojí se Cleveland, Detroit a Philadelphia

Jackie Youngová (vlevo) z Las Vegas se snaží obejít Odyssey Simsovou z Indiany.

Zámořskou ligu basketbalistek WNBA v příštích letech rozšíří tři nové kluby. Od roku 2028 se do ligy zapojí Cleveland, o rok později Detroit a v roce 2030 Philadelphia. Oznámilo to vedení soutěže....

10. dubna 2026  11:25

Finále první ligy vrcholí. Kdo se přiblíží baráži? Jihlava a Zlín se utkají o mečbol

Momentka ze třetího zápasu finálové série 1. hokejové ligy mezi Zlínem a...

Je tu bod zlomu. Finále první hokejové ligy mezi Jihlavou a Zlínem graduje. Po nesmírně dramatickém průběhu je série vyrovnaná 2:2 na zápasy, takže výhra v pátém duelu výrazně přiblíží jeden z týmů...

10. dubna 2026  11:03

