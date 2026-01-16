Menšík vyhrál dva zápasy za den a je ve finále, o titul zabojuje také Macháč

Hned dva čeští tenisté mají před nedělním startem Australian Open parádní formu! Jakub Menšík postoupil do finále v Aucklandu, když v pátek zvládl odložené čtvrtfinále i semifinále, a Tomáš Macháč se do utkání o titul dostal v Adelaide. Pro oba půjde o třetí finále v kariéře a usilovat budou o druhou trofej.

Jakub Menšík slaví výhru v zápase United Cupu. | foto: Rick RycroftAP

Světová osmnáctka Menšík, jenž v hlavním městě Nového Zélandu plní roli nasazené trojky, musel v pátek absolvovat náročný dvojboj.

Nejprve od jedenácti dopoledne tamního času dohrával odložené čtvrtfinále proti Giovannimu Mpetshimu Perricardovi, z nějž ve čtvrtek kvůli dešti stihl jen dvě výměny. A když francouzského obra, který spoléhá na dělový servis, porazil 6:4, 6:2, měl zhruba dvě hodiny pauzu, než šel na kurt znovu.

V semifinále nastoupil proti Fabianu Maroszanovi a slavil další vítězství – tentokrát 7:6, 4:6 a 6:1. Maďara, jemuž v žebříčku patří 52. místo, udolal po více než dvouhodinovém boji, v němž nasázel 16 es.

Celkem na dvorci strávil zhruba tři a čtvrt hodiny.

Před grandslamem v Melbourne tedy dostává pořádný zápřah, ale daří se mu sbírat cenná vítězství.

O druhý titul v kariéře po loňském triumfu na Masters v Miami si zahraje v sobotu proti Argentinci Sebastianu Báezovi, nebo Američanu Marcosi Gironovi.

Povedené otočka Macháče

Macháč měl v pátek jednodušší program, ale zase čelil žebříčkově lépe postavenému soupeři. V semifinále v Adelaide čelil 21. hráči světa Tommymu Paulovi, kterého zdolal po obratu 2:6, 6:3 a 6:3.

V sobotu se ve finále střetne buď s turnajovou jedničkou Španělem Alejandrem Davidovichem, nebo Francouzem Ugem Humbertem.

Připravujeme podrobnosti...

