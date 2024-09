Menšík promarnil mečboly: Jako by mě přejel kamion. Rád bych si lehl na pláž

Při úvodních dvou mečbolech v sobotním bláznivém klání na kurtu číslo 17 dokonce disponoval výhodou podání.

„V ten moment bylo vítězství opravdu blízko,“ uznal.

Jenže při prvním neustál tlak v delší výměně a při druhém poslal snazší forhend do sítě. A při třetí šanci, při níž čelil servisu Borgese, zkazil stejným způsobem pokus o prohoz.

„Nevím, co bych zahrál jinak. Možná bych dal podání jinam, ve výměně bych možná nehrál tak, jak jsem zahrál… Ale těžko říct, jak by to dopadlo,“ hovořil smutným tónem.

V následném pátém setu už neměl nárok. Byť se snažil bojovat, od 34. tenisty světa obdržel kanára.

„Soupeře obrat hodně nabudil, já naopak zazmatkoval a docházely mi i fyzické síly,“ přiznal český tenista.

Nepomohlo mu ani podklouznutí na konci čtvrté hry, po němž zůstal chvilku sedět na zemi a s bolestivou grimasou se držel za koleno.

„Blbě jsem si ho vyvrtnul a v průběhu posledních dvou gamů mě hodně bolelo,“ líčil. „Teď jsem byl na rychlé prohlídce u místních doktorů, kteří říkali, že nejde o nic vážného, že to mám jen namožené. Snad bude všechno v pořádku.“

Už ve ve druhém kole zápolil s Tristanem Schoolkatem přes čtyři hodiny, než vystřihl povedený obrat z 0:2 na sety a zmíněných dvou mečbolů ve čtvrté sadě. Po další dlouhé šichtě proto Menšíka zmáhalo i celkové vyčerpání.

„Cítím se, jako by mě přejel kamion,“ pousmál se. „A po prohře se mi bude regenerovat ještě hůř.“

S odstupem času však bude letošní US Open hodnotit jako zdařilé. Účastí ve třetím kole zopakoval loňský výsledek a den před nedělními 19. narozeninami potvrdil pozici nejlepšího světového hráče ve své věkové kategorii.

„Kdyby mi to někdo před turnajem řekl, tak to beru všemi deseti. Teď jsem sice extrémně zklamaný, protože chyběl kousek a mohl jsem mít osmifinále, což by byla úplná třešnička, ale předvedl jsem super výkony a porazil jsem skvělé hráče.“

Jakub Menšík slaví zisk výměny v prvním kole US Open.

Další výzva ho čeká už 11. září, kdy čeští tenisté rozehrají skupinu Davis Cupu proti Španělsku.

„Program je fakt šílený, nejradši bych si teď na dva týdny někam lehl na pláž, odpočinul si a zregeneroval jak fyzicky, tak mentálně,“ připustil, že zrovna nehoří touhou znovu pobíhat na kurtu.

„Ale sezona ještě pokračuje. Určitě teď co nejdřív poletím domů a Davis Cup samozřejmě odehraju. Pak mě čekají turnaje v Asii a nakonec pár posledních v Evropě. Takže na tu pláž si budu moct lehnout až tak za dva měsíce,“ dodal s úsměvem.