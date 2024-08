Už jsem byl hlavou v letadle. Menšík v největší výzvě přežil stav 0:2 i mečboly

„Když jsem prohrával 0:2, říkal jsem si, že to bude těžké. Ale vzpomněl jsem si, že Jirka tenhle stav otočil, takže jsem pořád věřil. A povedlo se to znovu,“ jásal po triumfu nad Australanem Tristanem Schoolkatem.

I statistiky na podání měli s Lehečkou podezřele stejné. Zatímco starší z Čechů si pomohl 29 esy, které poněkud utlumil 13 dvojchybami, Menšík zapsal stejný počet omylů a jen o dva nechytatelné servisy méně.

A oba se na kurtu mořili kolem čtyř hodin, brzy devatenáctiletý dlouhán k nim přidal ještě 14 minut, než vydřel výhru 6:7 (4:7), 2:6, 6:2, 7:6 (7:5) a 7:6 (10:3).

„Byla to moje zatím největší tenisová výzva,“ říkal českým novinářům v New Yorku. „Těší mě, že jsem po dvou nevydařených setech sebral síly.“

Jelikož v prvním kole zaskočil 19. nasazeného Félixe Augera-Aliassimea poměrem 3:0, ve druhé rundě měl mít podle předpokladů snadnou úlohu. Vždyť nastoupil proti až 193. hráči žebříčku Schoolkateovi. Jenže třiadvacetiletý Australan se vybičoval k heroickému výkonu a českého favorita dlouho přehrával.

„Félixovi to očividně nesedlo, já nemusel skoro nic hrát. Kdežto teď na mě nastoupil nažhavený týpek, který sice nemá tolik zkušeností, ale předvedl skvělý tenis,“ srovnával Menšík. „Vždycky záleží, jak komu vyjde daný den. Někdy mohou tihle tenisté hrát o hodně lépe než nasazení.“

Podle toho i úvod zápasu vypadal.

Jakub Menšík ve druhém kole US Open.

Český tenista v první sadě ztrácel 4:5 a 0:40, pak si za nespokojeného kroucení hlavy šel vyměnit raketu a rázem vystřihl čtyři esa a game zvrátil. Nicméně v tiebreaku kapituloval.

Vzápětí bylo ještě hůř. Ve druhém dějství propadl, přišel o něj hladce 2:6.

„V prvních dvou setech jsem se trápil, nebyl jsem spokojený s mým výkonem a některými věcmi, jako jsou rakety, boty a tak dále,“ prozradil Menšík.

US Open příloha iDNES.cz

Poté vyrazil do šatny, aby se zklidnil, po návratu na dvorec si začal trpělivě vypracovávat cestu ze svízelné pozice. Pomohl mu nástup do třetího setu, v němž rychle utekl na 4:0.

„Čím déle se hrálo, tím jsem hrál líp a líp.“

Ve čtvrté sadě stáhl manko 1:3 a za stavu 4:5 přežil krizový moment, když při vlastním podání vymazal dva mečboly.

„Při prvním jsem si říkal, že už je asi konec. Soupeř totiž neuvěřitelně zareturnoval a já se hned ocitl v obraně. Hrál jsem forhend v běhu a on mířil na síť, z takových míčů jsem do té chvíle neuhrál skoro žádný,“ vracel se ke klíčovému okamžiku. „Ale nějakým zázrakem jsem mu zahrál skvěle pod nohy, což mi znovu dodalo sílu. Pak jsem dobře odservíroval, byla shoda a najednou jsem byl zpátky v zápase.“

Zároveň však přiznal, že už ho přepadaly chmurné myšlenky na porážku: „Člověk si říká, že už je konec, je hlavou v letadle. Ale když se to podaří otočit, dodá mu to vítr do plachet. A pak je schopen předvést skvělý výkon, jako se to stalo mě.“

Díky injekci sebedůvěry v následné zkrácené hře tentokrát uspěl a ve velkolepém souboji si vynutil srovnání.

Jak se zápas protahoval, kolem kurtu číslo 12 se postupně hromadilo více a více fanoušků, kteří toužili na vlastní oči sledovat, jak dramatická zápletka dopadne. Někteří si dokonce stoupli na lavičky u vedlejší třináctky, aby měli lepší výhled. Kdo čekal, že se Schoolkate pod tíhou promarněných šancí složí, velmi se mýlil.

Australan dlouho držel vysokou úroveň, trápil Čecha čopy z bekhendu, obíhaným forhendem a hlavně chytrými a milimetrově přesnými prohozy. Dokonce jako první slavil brejk, vedl díky němu 2:1.

„Přišlo mi, že i když jsem měl nahraný forhend a on byl na síti, tak jsem stejně byl v nevýhodě, protože on to vždycky nějakým zázrakem dokázal vytáhnout a byl z toho hot shot,“ kroutil Menšík nevěřícně hlavou. „To samé když jsem nabíhal na síť já, tak on najednou z nevinného míčku vyčaroval, někdy i s dávkou štěstí, neuvěřitelný prohoz. Věděl jsem, že konec výměny je až tehdy, kdy míč spadl dvakrát.“

Jenže když už Menšík tak dlouho dřel, nechtěl úsilí zahodit. Okamžitě srovnal, a tak bylo jasné, že oba vyrovnané rivaly rozsoudí závěrečný super tiebreak do deseti bodů.

Až v něm odhodlaný Čech konečně zlomil protivníkův odpor. Bodový polštář 5:1 si bezpečně pohlídal, když hned první mečbol proměnil forhendovým volejem, padl na kurt a vstřebával úctyhodný kousek, který se mu povedl.

„V super tiebreaku jsem se cítil uvolněně,“ přiblížil. „Jsem rád, že jsem se dostal do své zóny. Velice nadstandardně jsem zaservíroval a odreturnoval, pohlídal jsem si úvody výměn, což rozhodlo.“

Stejně jako loni se tak na US Open prosmýkl do třetího kola. Před rokem v něm jasně podlehl domácí hvězdě Tayloru Fritzovi, a když se za touto lekcí ohlédne, cítí progres, který tvrdou prací učinil.

„Loni to byl můj první grandslam a neměl jsem žádné zkušenosti. Ať jsem hrál s kýmkoliv, byl jsem outsider. Jen jsem nasával atmosféru,“ vzpomíná svěřenec Tomáše Josefuse. „Ale teď jsem v trochu jiné roli, chci tu udělat nějaký výsledek a předvést kvalitní výkony. A co se týče samotného mého tenisu, tak myslím, že jde taky dopředu.“

Navíc má příznivější los: v sobotu se střetne s 34. tenistou pořadí ATP Nunem Borgesem z Portugalska.

Těžký sok, ale rozhodně ne nehratelný.

„Určitě lepší, než kdybych hrál s Djokovičem,“ cítí sám Menšík. „Ale jestli je soupeř 15. na světě, nebo 120., tak každý zápas je stejně jiný a v ten daný den je možné, že hůře postavený hráč je schopný ukázat lepší výkon. Teď přichází fáze turnaje, kdy už není dobrý, nebo špatný los.“

Klíčové bude, aby se český talent dal fyzicky do kupy, úmorný duel se Schoolkatem mu totiž odčerpal mnoho fyzických sil.

Na druhou stranu ho požene speciální motivace. Pokud zvítězí a postoupí do osmifinále, splní si cíl a nedělní 19. narozeniny oslaví jako aktivní účastník newyorského grandslamu.