Menšík o Vánocích v Arábii i destrukci favorita: Dřív jsem dostával na zadek

Talentovaný český mladík v úterý potvrdil, že mu prostředí newyorského grandslamu vyhovuje: loni se na něm probil z kvalifikace až do třetího kola. A stejně jako tehdy ho i nyní žene motivace, aby oslavil narozeniny, které má 1. září, ještě jako aktivní účastník turnaje.

Letos vaše devatenáctiny vycházejí na neděli. Zvládnete to?

Když jsem je tu měl minulý rok, říkal jsem si, že dalších patnáct let už je nechci slavit nikde jinde než v New Yorku. Ale bude to těžké, ještě budu potřebovat vyhrát pár kol. Což není nereálné.

Obzvlášť poté, co jste si vyšlápl na 19. nasazeného Augera-Aliassimea. Jak vysoko toto vítězství řadíte?

Je to určitě obrovský úspěch. Tyhle zápasy a výhry v nich mě pořád posouvají dál. Jsem nesmírně rád, že mám příležitost hrát proti těmhle tenistům. Minulý rok jsem od nich dostával na zadek, neříkám, že nemůžu dostat i teď, ale věřím si na ně víc. Na kurtu jde vidět, že jsem uvolněnější a působím sebejistěji.

Neměl jste strach, že se favorizovaný soupeř do utkání vrátí?

Tolik zápasů na tři vítězné jsem ještě neodehrál, takže udržet koncentraci bylo složité. Hlavně po druhém setu, protože ve Wimbledonu jsem taky vedl 2:0 proti výbornému hráči (Alexanderu Bublikovi) a prohrál jsem. Snažil jsem se být celou dobu klidný, moc neukazovat emoce a soustředit se na každý míček, protože jsem věděl, že i když vedu 2:0 na sety, tak je vítězství pořád ještě daleko. A jsem rád, že jsem třetí set zvládl.

Jakub Menšík hraje forhend v prvním kole US Open.

Před rokem se vám na US Open dařilo, vrátil jste se sem rád?

Energie New Yorku mě strašně moc nabíjí, proto si myslím, že jsem schopný zde ukazovat takhle dobré výkony. Co tady jsou diváci schopní během zápasů předvádět, je něco neskutečného. I když jsem teď hrál na malém kurtu, tak kolem byl bordel.

Co si vybavíte z loňské atmosféry?

Když jsem hrál třetí kolo na kurtu Louise Armstronga, tak to byla šílenost. A neříkám to ve zlém, naopak. Američani přijdou, tamhle mají brambůrky, jinde popcorn, někde hraje hudba… Je to hodně otevřené. Třeba mně takové kulisy sedí, někomu zase ne.

US Open příloha iDNES.cz

Přípravné turnaje před US Open se vám nevydařily, co se na grandslamu změnilo?

Po olympiádě jsem se trápil zdravotně. V Montrealu jsem onemocněl a v Cincinnati jsem to nedokázal doléčit. Sice jsem nastoupil, ale nebyl jsem schopný předvést stoprocentní výkon. Bylo to také tím, že po náročné šňůře turnajů na trávě a antuce jsem se nestihl dobře připravit na betonovou část sezony. Takhle to mělo hodně hráčů.

A potíže s rukou, které vás letos dlouho trápily, už jste vyřešil?

Začaly se mi ozývat přesně před rokem a uzdravil jsem je až uprostřed letošní travnaté sezony. Teď můžu hrát bez bolesti, nemusím mít žádné tejpy a nejde poznat, že mě něco omezuje. Jsem rád, že můžu hrát naplno, to je v celé kariéře nejdůležitější.

Už víte, jestli budete startovat na Turnaji mistrů pro hráče do dvaceti let, který se uskuteční od 18. do 22. prosince v Džiddě?

Ano, taková akce se neodmítá. Pro naši věkovou kategorii je asi největší. Beru to tak, že to bude první turnaj nové sezony, protože nemá smysl se vracet domů na Vánoce, takže na ně budeme v Dubaji nebo někde v Arábii. A pak hned poletíme do Austrálie, protože za pár dní začíná australská šňůra.