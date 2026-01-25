Rána pro Menšíka. Proti Djokovičovi nenastoupí, kvůli zranění se odhlásil

Velmi nešťastná zpráva přišla v neděli večer melbournského času od Jakuba Menšíka. Český tenista nenastoupí do pondělního osmifinále Australian Open, v němž se měl utkat s Novakem Djokovičem. Důvodem je zranění břišního svalu, které se mu v posledních utkáních zhoršilo natolik, že ho do akce nepustí.
Jakub Menšík hraje forhend ve třetím kole Australian Open.

Jakub Menšík hraje forhend ve třetím kole Australian Open. | foto: AP

Jakub Menšík slaví postup do osmifinále Australian Open.
Jakub Menšík slaví postup do osmifinále Australian Open.
Jakub Menšík slaví postup do osmifinále Australian Open.
Jakub Menšík se hecuje ve třetím kole Australian Open.
9 fotografií

„Tohle se mi píše velmi těžko,“ začal dvacetiletý Menšík příspěvek, který zveřejnil na sociálních sítích. „Potom, co jsme s týmem udělali maximum, abych mohl pokračovat, se musím z Australian Open odhlásit kvůli zranění břišního svalu, které se mi v posledních zápasech zhoršilo. Po dlouhé debatě s týmem a doktory jsme se rozhodli, že zítra na kurt nepůjdu.“

Na českém tenistovi se projevil náročný vstup do sezony. Ještě před Australian Open vyhrál turnaj v Aucklandu, za jedenáct dní absolvoval sedm utkání – na kurtech za tu dobu strávil 21 setů a celkem 15,5 hodiny.

Vyčerpalo ho zejména první kolo v Melbourne, v němž s Pablem Carreňou bojoval přes čtyři hodiny a pět setů. Tento duel hrál jen tři dny po finále na Novém Zélandu.

A i když následující dva soupeře na úvodním grandslamu sezony vyřadil 3:0, opotřebení těla se mu nakumulovalo natolik, že se rozhodl neriskovat zhoršení potíží. Do čtvrtfinále tak bez boje prošel srbský velikán.

„I když jsem zklamaný, postup do čtvrtého kola je něco, co si s sebou ponesu ještě hodně dlouho. Cítil jsem spoustu energie od fanoušků a atmosféra v Melbourne byla opravdu speciální,“ napsal Menšík.

Muchová končí v Melbourne v osmifinále. Gauffovou neporazila ani na pátý pokus

Do osmifinále grandslamu se probojoval poprvé v kariéře, velký milník slavil po páteční výhře nad Ethanem Quinnem. S Američanem sice hrál večer, ale pořád ve velkém vedru. Mečbol proměnil až v půl dvanácté tamního času a noční šichta mu očividně neprospěla.

„Teď je čas pořádně se zotavit,“ sdělil. „Udělám všechno pro to, abych se na kurt brzy vrátil.“ Zatím není jasné, jestli stihne kvalifikaci Davis Cupu, v níž se Češi o víkendu 7. a 8. února představí v Jihlavě proti Švédsku.

Australian Open tak bude pokračovat bez české účasti ve dvouhrách. Poslední zástupkyně v ženském pavouku Karolína Muchová nestačila v nedělním osmifinále na Coco Gauffovou.

