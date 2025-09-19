Dvacetiletý český talent a aktuálně 17. hráč světového žebříčku je druhým Čechem, který hvězdnou exhibici okusí. Právě před osmi lety byl členem vítězného týmu Evropy současný daviscupový kapitán Tomáš Berdych.
I když v týdnu na dotaz, co Menšíkově účasti na letošním Laver Cupu v San Francisku říká, odpověděl, že by ke konci náročné sezony u svého svěřence radši viděl jiný program, podle pozvaných jmen je jasné, že se rodákovi z Prostějova dostalo velké pocty.
„V roce 2017 jsem byl na Laver Cupu jako mladý divák, a kdyby mi tehdy někdo řekl, že za pár let budu součástí týmu, tak bych tomu nevěřil. Je pro mě obrovská čest hrát za tým Evropy. Doteď jsem reprezentoval pouze svou zemi, ale teď hraju za celý kontinent.“
Dovolte krátké shrnutí pravidel: v soutěži, kterou spoluzakládal Federer jako počest legendárnímu Rodu Laverovi, proti sobě soupeří výběr Evropy a světa. Hraje se od pátku do neděle a každý den jsou na programu tři dvouhry a jedna čtyřhra.
Za vítězství v pátek obdrží tým jeden bod, za sobotní úspěch dva a za nedělní tři. A družstvo, které dosáhne na 13 bodů ze 24 možných, vyhraje. V případě nerozhodného stavu 12:12 určí vítěze další čtyřhra. Všechna utkání se hrají na dva vítězné sety a za stavu 1:1 rozhoduje super tiebreak.
|
Tenis Laver Cup 2025: program, kdy hraje Menšík, výsledky, kde sledovat
Menšík půjde do akce už v pátek, a to hned dvakrát. Nejprve před půlnocí českého času nastoupí proti Američanu Alexi Michelsenovi, 32. hráči žebříčku, a poté uzavře program prvního dne ve čtyřhře po boku šestinásobného grandslamového šampiona Alcaraze. Jejich soupeři budou opět Michelsen a světová pětka Taylor Fritz.
Laver Cup 2025
Evropané budou v průběhu akce, za kterou sice účastníci nedostávají body do žebříčku, ale vzhledem k nabitým sestavám rozhodně nejde o klasickou exhibici, v níž můžete hrát „na půl plynu“, naslouchat radám kapitána Yannicka Noaha.
Vítěz Roland Garros 1983 letos nahradil Björna Borga a Menšík se na spolupráci s ním těší: „Jeho energii určitě budeme potřebovat.“
Na lavičce týmu světa bude taky nováček – dosavadního kapitána Johna McEnroea vystřídá neméně známý Andre Agassi.
Co jméno, to obrovský tenisový pojem, a tak je jasné, že San Francisco v závěru týdne uvidí parádní show.
K Laver Cupu tradičně patří i mnoho doprovodných akcí. Třeba Alcaraz navštívil svého skoro jmenovce, ostrov Alcatraz, společné foto všech účastníků naaranžovali pořadatelé před ikonickým mostem Golden Gate.
A Menšík a spol. také vyrazili na návštěvu za basketbalisty Golden State Warriors, což byl pro českého tenistu mimořádný zážitek, neboť jeho nejoblíbenějším sportovcem je Stephen Curry, který za tento celek z NBA hraje.
I díky podobným výsadám je pozvánka mezi šestici vyvolených, kteří Laver Cup za Evropu každoročně hrají, ceněným vyznamenáním.
A Češi letos mohou mít dokonce dvojí zastoupení, neboť náhradníkem je Tomáš Macháč, který čeká, zda se v případě zdravotní indispozice některého z parťáků dostane do hry.
Hvězdní tenisté si při utkáních navzájem radí a stráví spolu několik dní, což dává příležitost k utvoření přátelství, ale také vypozorování silných a slabých stránek pro budoucí vzájemné souboje na klasických turnajích.
Ostatně, teď sice Menšík s Alcarazem budou stát na stejné straně sítě, ale už za dva měsíce si mohou zahrát proti sobě – Česko a Španělsko se utkají ve čtvrtfinále Davis Cupu.