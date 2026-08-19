Menšík vypadl v Cincinnati v osmifinále, nestačil na Djokovičova přemožitele

Menšík přišel s 50. hráčem světa třikrát o servis a doplatil také na 36 nevynucených chyb. Nepomohlo mu ani devět es.
Kompletní tenisové výsledky
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse přitom zahájil duel dobře. V prvním setu nepustil Tiranteho k jedinému brejkbolu a poté, co prolomil jeho servis ve dvanácté hře, získal i první set.
Ve druhé sadě už Menšík na podání tak spolehlivý nebyl. První brejkbol Tiranteho v úvodním gamu sice odvrátil, za stavu 4:4 si ale Argentinec vypracoval další dvě možnosti a tu druhou využil. Vzápětí set dopodával.
Menšíkovi nevyšel ani úvod rozhodující třetí sady, kdy přišel dvakrát o podání a Tirante utekl do vedení 4:0. Český tenista sice manko jednoho brejku smazal a snížil na 3:4, obrat už ale nedokonal.
Tirante si za stavu 5:4 vypracoval dva mečboly a ten druhý proměnil. Po srbském favoritovi Novaku Djokovičovi tak vyřadil v Cincinnati dalšího nasazeného hráče.
Turnaj mužů v Cincinnati
tvrdý povrch, dotace 9 415 725 dolarů
Dvouhra - 4. kolo: