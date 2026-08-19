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Menšík vypadl v Cincinnati v osmifinále, nestačil na Djokovičova přemožitele

Autor: ,
  22:03

Jakub Menšík v utkání 4. kola na turnaji v Montrealu. | foto: Christinne MuschiAP

Jakub Menšík končí na turnaji v Cincinnati v osmifinále. Dvacetiletý český tenista, který plnil roli nasazené čtrnáctky, prohrál s Argentincem Thiagem Tirantem 7:5, 4:6, 4:6. Utkání ztratil po dvou hodinách a čtrnácti minutách.

Menšík přišel s 50. hráčem světa třikrát o servis a doplatil také na 36 nevynucených chyb. Nepomohlo mu ani devět es.

Kompletní tenisové výsledky

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse přitom zahájil duel dobře. V prvním setu nepustil Tiranteho k jedinému brejkbolu a poté, co prolomil jeho servis ve dvanácté hře, získal i první set.

Ve druhé sadě už Menšík na podání tak spolehlivý nebyl. První brejkbol Tiranteho v úvodním gamu sice odvrátil, za stavu 4:4 si ale Argentinec vypracoval další dvě možnosti a tu druhou využil. Vzápětí set dopodával.

Menšíkovi nevyšel ani úvod rozhodující třetí sady, kdy přišel dvakrát o podání a Tirante utekl do vedení 4:0. Český tenista sice manko jednoho brejku smazal a snížil na 3:4, obrat už ale nedokonal.

Tirante si za stavu 5:4 vypracoval dva mečboly a ten druhý proměnil. Po srbském favoritovi Novaku Djokovičovi tak vyřadil v Cincinnati dalšího nasazeného hráče.

Turnaj mužů v Cincinnati

tvrdý povrch, dotace 9 415 725 dolarů

Dvouhra - 4. kolo:
Tirante (Arg.) - Menšík (14-ČR) 5:7, 6:4, 6:4

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