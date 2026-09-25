Třetí páteční dvouhru obstarají od 20.00 Španěl Rafael Jódar a Kazachstánec Alexandr Bublik. Úvodní bod týmu Evropy vybojoval Casper Ruud. Norský tenista zdolal Argentince Francisca Cerúndola po více než dvou hodinách rovněž až v super tie-breaku 6:7, 6:4, 10:8.
Menšíkovi se nástup do druhé dvouhry vůbec nevydařil. V úvodu dvakrát přišel o podání, rychle prohrával 0:5 a první set ztratil za necelou půlhodinu. Ve druhém zlepšil servis a díky jedinému využitému brejkbolu zápas vyrovnal. V super tie-breaku ale koncovku lépe zvládl Američan, který je ve světovém žebříčku o místo za Menšíkem.
Český tenista v utkání doplatil na vyšší počet nevynucených chyb. Nasbíral jich 28, zatímco soupeř jen 11. Menšíka tak nezachránilo ani 18 vítězných míčů oproti 13 Nakashimovým.
Exhibiční tenisový turnaj týmů Laver Cup v Londýně:
Výběr Evropy - Výběr světa 1:1