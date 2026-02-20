Menšík podlehl Filsovi a v Dauhá si finále nezahraje. Zato Kopřiva jde v Riu dál

  22:14
Tenista Jakub Menšík si o titul na turnaji v Dauhá nezahraje. V semifinále nenavázal na triumf nad světovou dvojkou Jannikem Sinnerem z Itálie a s Arthurem Filsem z Francie prohrál 4:6 a 6:7. Naopak Vít Kopřiva je po vítězství 6:4, 6:4 nad Juanem Manuelem Cerúndolem z Argentiny na turnaji v Riu mezi nejlepší čtyřkou.
Jakub Menšík během semifinálového zápasu v Dauhá. | foto: Reuters

Jednadvacetiletý Fils, jenž ve čtvrtfinále vyřadil Jiřího Lehečku, ve finále nastoupí proti světové jedničce Carlosi Alcarazovi ze Španělska, který po boji porazil 7:6 a 6:4 obhájce titulu Andreje Rjublova z Ruska.

Menšík v úvodní sadě přišel za stavu 1:1 o podání a ztrátu už nesmazal. Rovněž ve druhém setu jako první ztratil servis, ale dokázal vybojovat tie-break. V něm však rychle prohrával 1:5 a na obrat už sílu nenašel.

Dvacetiletý Menšík promarnil šanci zahrát si čtvrté finále v kariéře a zaútočit na třetí titul. Náplastí pro něj může být posun ve světovém žebříčku, ve kterém si třináctou příčkou vylepší maximum.

Alcaraz se na postup nadřel. V prvním setu promarnil náskok 5:3, ale poté uspěl 7:3 v tie-breaku. Ve druhé sadě vedl vítěz sedmi grandslamů 3:0, ale Rubljov srovnal a poté při soupeřově servisu za stavu 3:5 odvrátil tři mečboly.

Další dva mečboly dvaadvacetiletý Alcaraz nevyužil v následující hře při podání Rjublova, ale při šestém už utkání uzavřel. Ukončil tak ruskou nadvládu na turnaji, který před Rjublovem vyhráli Karen Chačanov (2024) a Daniil Medveděv (2023).

Tenisový turnaj mužů v Dauhá

tvrdý povrch, dotace 2 833 335 dolarů

Dvouhra - semifinále:
Fils (Fr.) - Menšík (6-ČR) 6:4, 7:6 (7:4)

Vydařený den zato prožil Kopřiva. Díky výhře nad Cerúndolem postoupil podruhé v kariéře do semifinále. O první finálovou účast si zahraje buď s dalším Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym, nebo Jaimem Fariou z Portugalska.

Kopřiva do prvního setu vstoupil brejkem a výhodu udržel až do konce. Také ve druhé sadě osmadvacetiletý Čech sebral hned v úvodu Cerúndolovi servis a bez problémů dovedl zápas k postupu.

„Držím vyrovnanost úderů, snažím se udržet v co nejvíc výměnách a pomáhat si servisem. Zatím mi zdejší podmínky sedí,“ uvedl Kopřiva. „Tohle je určitě jeden z nejlepších týdnů, co jsem kdy zažil, ale zkusím jít ještě dál,“ dodal.

V semifinále se Kopřiva, který minulý týden ve čtvrtfinále v Buenos Aires prohrál s Cerúndolovým starším bratrem Franciskem, představí mezi elitou podruhé. Dosud do něj postoupil pouze v roce 2021 v Gstaadu.

Tenisový turnaj mužů v Riu de Janeiro

antuka, dotace 2 469 450 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Kopřiva (ČR) - J. M. Cerúndolo (Arg.) 6:4, 6:4

