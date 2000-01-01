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Návrat Davis Cupu do pražské O₂ areny přilákal do hlediště největší české haly přes 13 tisíc fanoušků. Tenisový svátek prožívaly například přítelkyně Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, v hledišti byli i politici či bývalé tenisové legendy. Podívejte se, jak vypadal páteční program, po němž je stav utkání 1:1, objektivem fotoreportéra Michala Růžičky.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
V boxu hned u kurtu utvořily hlasitý hlouček (zleva) Josefina Catinová, argentinská přítelkyně Jakuba Menšíka, Lucie Neumannová, partnerka Jiřího Lehečky, a Ester Berdych Sátorová, manželka kapitána Tomáše Berdycha. Za nimi fandili Menšíkovi rodiče.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
A skupinka, která má k členům českého týmu nejblíže, utkání pořádně prožívala.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Takto Lucie Neumannová a Ester Berdych Sátorová hecovaly české tenisty.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Ale když žebříčkově druhý nejlepší český tenista zabodoval, následovala radostná gesta.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Jelikož jsou Josefina Catinová i Lucie Neumannová aktivní na sociálních sítích, pořídily si také fotografie a videa.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Český tenista si ve druhé dvouhře vyšlápl na světovou čtyřku a finalistu US Open Bena Sheltona dvakrát 6:4, díky čemuž vyrovnal celkový stav na 1:1. A hecoval publikum nadšenými gesty.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Slavila také celá hala, Jiří Lehečka po utkání divákům za skvělou atmosféru poděkoval.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Fanoušci navlékli reprezentační dresy i další speciality, aby co nejvíce vyjádřili podporu českému týmu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
V prvním zápase si příliš jásání neužili, Jakub Menšík (vlevo) totiž nestačil na Learnera Tiena 2:6 a 4:6. Češi tak s Američany prohrávali 0:1, ale do soboty, která určí postupujícího na finálový turnaj, jdou oba týmy se stejnými šancemi.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
O2 arena vypadala magicky už při slavnostním nástupu obou týmů. Americkou hymnu zapěl Adam Mišík.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Atraktivní utkání si nemohl nechat ujít ani legendární Jan Kodeš, trojnásobný grandslamý šampion a vítěz Davis Cupu z roku 1980.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Dorazil také Jaroslav Navrátil, dlouholetý český kapitán, jenž byl u zatím posledních titulů z let 2012 a 2013.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
A do hlediště zavítala i další významná postava českého tenisu - vlivný sportovní manažer Miroslav Černošek.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Jiří Lehečka slaví zisk bodu v daviscupovém utkání proti Američanům v Praze.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Jiří Lehečka slaví zisk bodu v daviscupovém utkání proti Američanům v Praze.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Jiří Lehečka slaví zisk bodu v daviscupovém utkání proti Američanům v Praze s kapitánem Tomášem Berdychem.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych fandí při daviscupovém utkání proti Američanům v Praze.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Americký tenista Ben Shelton se hecuje v utkání Davis Cupu proti Česku v Praze.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Americký tenista Ben Shelton podává v utkání Davis Cupu proti Česku v Praze.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Český kapitán Tomáš Berdych podává ruku Američanu Learneru Tienovi během daviscupového utkání v Praze.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Čeští tenisté před daviscupovým utkáním proti USA (zprava) kapitán Tomáš Berdych, Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva, Patrik Rikl a Adam Pavlásek
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Momentka z nástupu daviscupového utkání mezi českými tenisty a Američany
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Momentka z nástupu daviscupového utkání mezi českými tenisty a Američany
Autor: Michal Růžička, MAFRA