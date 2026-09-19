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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.
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OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy
Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...
Emoce na Davis Cupu. Jak nejen přítelkyně Lehečky a Menšíka fandily tenistům
Návrat Davis Cupu do pražské O₂ areny přilákal do hlediště největší české haly přes 13 tisíc fanoušků. Tenisový svátek prožívaly například přítelkyně Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, v hledišti...
Tak vypadají sportovkyně. Češky reagují na kontroverzní reklamu se Sydney Sweeney
Na kontroverzní reklamu se spoře oděnou Sydney Sweeney reagují také české sportovkyně. Přidaly se ke kolegyním z celého světa, které na sociálních sítích zveřejňují záběry ze závodů i tréninků a...
Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka
Stejně jako loni si čeští tenisté zahrají na finálovém turnaji Davis Cupu. A stejně jako loni na něj postoupili díky vítězství 3:2 nad silnými Američany. Přestože po čtyřhře ztráceli 1:2, utkání v...
Pitt, Brosnan či Vonnová. Známé tváře si nenechaly ujít vrchol US Open
Finále mužské dvouhry na tenisovém US Open nabídlo souboj Alexandra Zvereva s domácím Benem Sheltonem, který si nenechala ujít řada známých tváří. V hledišti Arthur Ashe Stadium seděly hollywoodské...
Začala příprava na NHL, Dobeš chytal za Montreal. Naskočil i McDavid
V noci ze soboty na neděli úvodními sedmi duely odstartovala příprava na novou sezonu hokejové NHL. V akci byla celá řada mladíků, naskočily však i některé hvězdy včetně edmontonského Connora...
Tady jsme nikdy neprohráli. Jak Lehečka zvládl jeden z nejtěžších zápasů v životě
Dva body loni na Floridě, dva body letos v Praze. Jiří Lehečka má v daviscupových utkáních proti americkým tenistům parádní bilanci. Hlavně díky němu si Češi v prestižní týmové soutěži druhým rokem...
Pardubice - Karlovy Vary v TV: Kde sledovat hokejovou extraligu živě, kurzy
Hokejová Tipsport extraliga pokračuje v neděli 20. září od 17:00 třetím kolem a v Enteria areně se odehraje duel Pardubice - Karlovy Vary. Přinášíme vám informace o tom, kde sledovat zápas živě, o...
Tajemství Remcovy neporazitelnosti. Má výjimečné tělo, posed mu závidí i Ganna
Do Kanady odletěl na začátku září přímo z nadmořské výšky v Livignu. Minulý týden si v Québeku a Montrealu střihl dvě klasiky, z nichž první jmenovanou vyhrál a v dějišti mistrovství světa skončil...
Slavia - Plzeň v TV: Kde sledovat Chance Ligu, preview, sázkové kurzy
Slavia přivítá v 9. kole Chance Ligy Plzeň. Zatímco domácí jsou ve formě a v lize dosud neprohráli, hosté se i po výměně trenéra stále hledají. Kde utkání sledovat živě, jaké jsou předpokládané...
Olomouc - Sparta Praha: Kde sledovat Chance Ligu živě, sázkové kurzy
Sigmu Olomouc čeká v neděli od 15 hodin atraktivní domácí souboj se Spartou. Kde zápas 9. kola Chance Ligy sledovat, jaká je aktuální forma obou soupeřů, vzájemná bilance a sázkové kurzy?
Éra Slavie začala těsnou výhrou v derby, Pardubice doma udolaly Brňany
Basketbalisté Slavie zahájili éru po fúzi s mistrovským Nymburkem vítězně a vyhráli pražské derby na palubovce USK 88:80. O vydřeném vítězství rozhodl favorit až po změně stran, v hlavní přestávce...
Šulc přispěl další asistencí k drtivému vítězství Lyonu nad Rennes
Pavel Šulc ve francouzské fotbalové lize přispěl asistencí k vítězství Lyonu 4:0 nad Rennes. Olympique se posunul na druhé místo neúplné tabulky a v Ligue 1 zůstává neporažený.
Zase prohra s Čechy! Za US Open máš víc peněz, říkal skleslému Sheltonovi kapitán
Pyšní se čtyřmi zástupci v první patnáctce světového žebříčku, přesto Američané budou chybět na finálovém turnaji Davis Cupu. Proti českým tenistům jim nepomohl ani Ben Shelton, čerstvý finalista US...
Polští volejbalisté nedali šanci Lotyšům a dál táhnou za dalším evropským zlatem
Obhájci titulu Poláci jsou prvními čtvrtfinalisty mistrovství Evropy volejbalistů. V Sofii nedali šanci Lotyšům, porazili je 25:17, 25:16, 25:16 a na cestě za celkově třetím zlatem se utkají s...
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Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka
Stejně jako loni si čeští tenisté zahrají na finálovém turnaji Davis Cupu. A stejně jako loni na něj postoupili díky vítězství 3:2 nad silnými Američany. Přestože po čtyřhře ztráceli 1:2, utkání v...
World Series of Darts Finals 2026: Program, výsledky, hráči a živý přenos
Vyvrcholení letošní šestidílné šipkařské World Series of Darts se koná od 17. do 20. září v Amsterdamu. Mezi dvaatřiceti hráči je i Karel Sedláček, podívejte se na program, výsledky a kde turnaj...