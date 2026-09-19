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Emoce na Davis Cupu. Jak nejen přítelkyně Lehečky a Menšíka fandily tenistům

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Fotočlánek   7:00
Josefina Catinová, přítelkyně Jakuba Menšíka (vlevo), a Lucie Neumannová,... Přítelkyně Jakuba Menšíka (vlevo) a Jiřího Lehečky sledují daviscupové utkání... FANDÍ I PARTNERKY. (zleva) Josefina Catinová, přítelkyně Jakuba Menšíka, Lucie... Lucie Neumannová, partnerka Jiřího Lehečky (vlevo), a Ester Berdych Sátorová,... TO JSOU NERVY. Lucie Neumannová, partnerka Jiřího Lehečky, během Davis Cupu... Lucie Neumannová, partnerka Jiřího Lehečky, fandí při Davis Cupu proti... Josefina Catinová, přítelkyně Jakuba Menšíka (vlevo), a Lucie Neumannová,... FANDÍ I PARTNERKY. (zleva) Josefina Catinová, přítelkyně Jakuba Menšíka, Lucie... Jiří Lehečka slaví zisk bodu v daviscupovém utkání proti Američanům v Praze. POLIBEK ZA VÝHRU. Jiří Lehečka slaví zisk bodu v daviscupovém utkání proti... Čeští fanoušci během daviscupového utkání proti Američanům v Praze. Čeští fanoušci v utkání Davis Cupu v Praze
Návrat Davis Cupu do pražské O₂ areny přilákal do hlediště největší české haly přes 13 tisíc fanoušků. Tenisový svátek prožívaly například přítelkyně Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, v hledišti byli i politici či bývalé tenisové legendy. Podívejte se, jak vypadal páteční program, po němž je stav utkání 1:1, objektivem fotoreportéra Michala Růžičky.

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