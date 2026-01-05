Prestižní týmová soutěž zavítá do tohoto města vůbec poprvé, útočiště nalezne v nové Horácké aréně. Český tenisový svaz už v polovině prosince uvedl, že hlediště bude plné: kapacita 5 500 míst zmizela během jediné hodiny, kdy byly vstupenky v prodeji.
„Hala je krásná, máme se na co těšit,“ pochvaloval si Berdych po pondělní prohlídce nových kulis.
V nominaci má zatím jen čtyři jména z administrativních důvodů.
Tomáš Macháč se nejspíš bude soustředit na individuální turnaje, neboť ho na jaře čeká velká bodová obhajoba z loňského roku. Pokud by se mu ale zadařilo v lednu v Austrálii, může být k dispozici.
„Jeho důvody respektuju a chápu,“ poznamenal Berdych. „Neznamená to, že by nemohl být součástí týmu. Ale kdyby teď v nominaci byl, tak by potom nemohl hrát individuální turnaj. Zatímco naopak to vyměnit jde.“
Stejná situace platí také u čtvrtého Čecha v elitní stovce Dalibora Svrčiny, který by v případě neúčasti v Jihlavě rovněž rád vyrazil na akci ATP do Montpellier. „S oběma budu v kontaktu,“ předeslal český kapitán s tím, že jeho kádr by rozhodně neměl zůstat čtyřčlenný.
Každopádně je jasné, že Češi budou velkými favority. Menšík je v žebříčku 18. a Lehečka hned za ním, zatímco Švédům v první verzi nominace chybí jejich nejlepší hráč – 173. tenista světa Elias Ymer.
Jedničkou by tak měl být 24letý Olle Wallin (443.) a dvojkou 22letý Leo Borg (533.), syn legendárního Björna Borga. Třetí hráč Erik Grevelius se v pořadí vůbec nenachází. Asi největším trumfem hostujícího výběru by měl být Andre Goransson, 22. deblista globálního pořadí.
V české nominaci poprvé figurují debloví specialisté Rikl a Nouza. Ve světovém žebříčku čtyřhry jsou na 56. a 57. místě, loni ovládli podniky ATP 250 v Kitzbühelu a Marrakéši, stejně jako challenger v Prostějově.
V týmu dostávají přednost před Adamem Pavláskem, který je momentálně 51. deblistou světa. „Jsou variantou, kterou bych chtěl do našeho mladého týmu zapojit,“ zdůvodnil Berdych. „Pevně věřím, že budou přínosem.“
„Pro mě osobně je nominace do Davis Cupu jeden ze splněných snů a moc se těším. Navíc jako bonus hrajeme doma, takže určitě bude skvělá atmosféra a můžou se přijít podívat kamarádi a rodina,“ přiblížil 27letý Nouza.
„Chtěl bych poděkovat kapitánovi, že nám tu příležitost dal. Jestli se dostaneme i na kurt, uděláme všechno, abychom bod urvali a stali se platnými členy týmu i na další zápasy,“ doplnil o rok mladší Rikl.
Češi se do domácího prostředí vrátí přesně po roce, na přelomu loňského ledna a února sehráli kvalifikaci v Ostravě-Porubě, kde porazili Jižní Koreu 4:0. Následně v září zdolali i Spojené státy americké a skončili až mezi nejlepší osmičkou, když na listopadovém finálovém turnaji v Boloni podlehli Španělsku.
Letos by tento výsledek chtěli ještě vylepšit.
Pokud Švédy zdolají, ve 2. kole je nejspíš čekají opět Američané, kteří v únoru nastoupí proti Maďarsku. I tento duel by Berdychovi svěřenci absolvovali v domácím prostředí.