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Menšík pro zranění hlavy vynechá Masters v Paříži, ztratil naději na Turnaj mistrů

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  17:41

Jakub Menšík se loučí s turnajem v Dubaji. | foto: Amr AlfikyReuters

Jakub Menšík nebude po zranění hlavy na turnaji ve Vídni startovat příští týden na tenisovém Masters v Paříži. Přišel tím o teoretickou naději na premiérový postup na Turnaj mistrů. Jistou účast má naopak Daniil Medveděv z Ruska.

O odhlášení českého reprezentanta informovali pořadatelé pařížského podniku. „Kvůli zranění, které utrpěl ve Vídni, Jakub Menšík z turnaje odstoupil,“ uvedli organizátoři na sociální síti X.

Jedenadvacetiletý Menšík se zranil v zápase druhého kola s Adrianem Mannarinem, který prohrál 4:6, 5:7. V závěru druhého setu se prostějovský rodák při snaze odehrát míč při pádu uhodil do zadní části hlavy a po ošetření na kurtu už zjevně otřesený dohrál utkání jen z povinnosti.

Medveděv je čtvrtým jistým účastníkem letošního Turnaje mistrů. Na závěrečný podnik sezony pro osmičku nejlepších hráčů v Turíně se kvalifikoval posedmé v kariéře, místo si zajistil postupem do semifinále na turnaji ve Vídni.

Ve startovním poli se připojil k Alexanderu Zverevovi, Carlosi Alcarazovi a Benu Sheltonovi. Už dříve se kvalifikoval i Jannik Sinner, jenž ale kvůli zdravotním problémům předčasně ukončil sezonu a v Turíně startovat nebude.

Třicetiletý Medveděv vloni na Turnaji mistrů chyběl poté, co předtím startoval šestkrát v řadě v letech 2019 až 2024. Nyní získal jistotu po čtvrtfinálovém vítězství nad Adrianem Mannarinem. Přemožitele Jakuba Menšíka z druhého kola porazil 6:2, 6:3.

Medveděv v letošní sezoně získal na okruhu ATP Tour čtyři tituly a poprvé od roku 2023 pokořil hranici 50 vítězství. Šampion US Open roku 2021 aktuálně figuruje ve světovém žebříčku na pátém místě.

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