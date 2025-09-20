Menšík jako první Čech vyhrál zápas na Laver Cupu, pak triumfoval i s Alcarazem

  8:13aktualizováno  8:47
Jakub Menšík pomohl v úvodní den Laver Cupu týmu Evropy ke dvěma bodům a vedení 3:1. Dvacetiletý tenista nejprve porazil ve dvouhře Američana Alexe Michelsena 6:1, 6:7, 10:8 a v závěrečné čtyřhře se Španělem Carlosem Alcarazem uspěli v San Franciscu proti Michelsenovi a jeho krajanovi Tayloru Fritzovi po setech 7:6, 6:4. Program exhibiční soutěže pokračuje o víkendu.
Jakub Menšík se raduje ze své výhry na Laver Cupu.

Jakub Menšík se raduje ze své výhry na Laver Cupu. | foto: AP

Jakub Menšík (vpravo) a Carlos Alcaraz během čtyřhry na Laver Cupu.
Jakub Menšík servíruje během utkání na Laver Cupu.
Alex Michelsen se natahuje po balonku během utkání na Laver Cupu.
Jakub Menšík (vpravo) a Carlos Alcaraz se radují po vítězství ve čtyřhře na...
5 fotografií

Před Menšíkem uspěl v úvodní dvouhře také Nor Casper Ruud, který zdolal dalšího Američana Reillyho Opelku 6:4, 7:6. Jediný bod výběru světa zatím získal Brazilec Joao Fonseca, který zvítězil nad Italem Flaviem Cobollim 6:4, 6:3.

Dvacetiletý Menšík se stal prvním českým hráčem, který duel v Laver Cupu vyhrál. V exhibiční soutěži startuje jako druhý Čech po Tomáši Berdychovi, který se zúčastnil premiérového ročníku před osmi lety. S Menšíkem je v San Franciscu také Tomáš Macháč, který plní v evropském výběru kapitána Yannicka Noaha roli náhradníka.

Menšík se stal ve 20 letech a 18 dnech nejmladším vítězem dvouhry na Laver Cupu. Překonal Němce Alexandera Zvereva (20 let a 155 dní).

Prostějovský rodák získal první set díky povedenému úvodu, kdy vedl brzy 4:0. Ve druhé sadě ale nedopodával zápas za stavu 5:3, Michelsen si vynutil zkrácenou hru a v ní uspěl 7:3. Rozhodl super tie-break, kde Menšík vedl brzy 4:0 a za stavu 9:8 využil druhý mečbol.

„Byl to pěkný zápas. S Alexem se známe od juniorských let, takže jsme o sobě dost věděli. V tomto zápasovém formátu je to hodně o nervech. Jsem ale rád, že jsem se soustředil až do konce a vybojoval pro svůj tým bod,“ řekl v rozhovoru na kurtu Menšík.

V hledišti mu tleskal také dvacetinásobný grandslamový vítěz Švýcar Roger Federer. „Když byl Laver Cup poprvé v Praze, doufal jsem, že uvidím hrát Rogera a Rafu (Nadala). To se mi splnilo druhý den. Je krásné, že tu teď o pár let později hraju na stejném kurtu a Roger tentokrát kouká na mě,“ uvedl Menšík.

Tenis Laver Cup 2025: program, kdy hraje Menšík, výsledky, kde sledovat

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse poté uspěl i ve čtyřhře po boku světové jedničky a šestinásobného grandslamového vítěze Alcaraze. Česko-španělská dvojice nepustila Fritze a Michelsena k jedinému brejkbolu a zvítězila za hodinu a 43 minut.

Menšík s Alcarazem, kteří utvořili nejmladší deblový pár v historii Laver Cupu získali první sadu v tie-breaku. Za stavu 5:6 odvrátili setbol a zvítězili 9:7. Ve druhém setu rozhodli v závěru, kdy si v 10. gamu vypracovali při Fritzově podání vedení 40:30 a mečbol proměnili.

„Je to pro mě obrovská zkušenost a zážitek. Nejsme deblisté, ale dnes jsme zahráli spoustu atraktivních a netradičních úderů. Dobře jsme se s Carlosem doplňovali a fungovalo nám to. Odehráli jsme dobrý zápas,“ řekl Menšík.

Exhibiční tenisový turnaj týmů Laver Cup

San Francisco

Výběr Evropy - Výběr světa 3:1 po prvním dnu
Ruud - Opelka 6:4, 7:6 (7:4)
Menšík - Michelsen 6:1, 6:7 (3:7), 10:8
Cobolli - Fonseca 4:6, 3:6
Menšík, Alcaraz - Michelsen, Fritz 7:6 (9:7), 6:4

20. září 2025  8:13,  aktualizováno  8:47

Tenis Laver Cup 2025: program, kdy hraje Menšík, výsledky, kde sledovat

