Menšík bude startovat na Turnaji mistrů mladých tenistů v Džiddě

Menšík v říjnu vynechal turnaj v Bělehradu a poté se na sociálních sítích rozloučil s fanoušky se slovy, že se s nimi uvidí až v roce 2025. Nyní však uvedl, že bude startovat na Next Gen ATP Finals pro osm nejlepších mladých hráčů sezony.

„Jsem rád, že se mi podařilo kvalifikovat, byl to z jeden cílů. Mám určitě na to tam urvat i skvělý výsledek,“ prohlásil Menšík, který bude na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let startovat jako druhý Čech. Prvním byl Jiří Lehečka, který předloni došel až do finále.