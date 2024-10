Menšík vyzve Djokoviče, který ho chválí: Má potenciál být jedním z nejlepších

O Djokovičovi povídá: „Díky němu jsem začal hrát tenis. Když jsem byl mladý, on už byl ve špičce, říkal jsem si: Páni, on je opravdu dobrý. Přál jsem se s ním alespoň jednou potkat, takže jsem moc rád, že se mi to splní. Uvidíme, na jaké budu úrovni.“

V Šanghaji se zatím prezentuje působivě: dvě ze svých čtyř výher zaznamenal proti členovi elitní světové desítky. Ve druhém kole zdolal šestého tenistu žebříčku Andreje Rubljova, ve středečním osmifinále pak desítku Grigora Dimitrova.

Mezi osm nejlepších na podniku Masters se prosmýkl poprvé v kariéře a za odměnu si vyzkouší, jaké je čelit majiteli 24 grandslamů Djokovičovi v ostrém utkání.

Ze cvičných gamů ho zná dobře, už několikrát s ním totiž trénoval v jeho centru v Bělehradě. Poprvé tam zavítal po svém tažení do finále juniorského Australian Open 2022, z něhož ho zcela vyčerpaného odváželi na vozíku.

Právě bojovností Djokoviče upoutal, srbský velikán ho pozval na přípravu a zrodilo se mezi nimi přátelství, kterého si český talent velmi cení.

Jakub Menšík s Novakem Djokovičem v červnu 2022:

„Jakub je mladý a pořád se zlepšuje,“ chválí ho o 18 let starší Djokovič. „Jeho vývoj sleduju, snažím se mu být k dispozici s radami a pomocí, stejně jako jeho rodičům, kteří jsou moc milí.“

„Mám velkou radost, že se mu daří. Vždycky jsem věřil, že má potenciál být jedním z nejlepších hráčů na světě, což teď dokazuje. Je vysoký, má skvělý servis, celodvorcovou hru a jeho obrana a pohyb jsou velmi dobré na někoho s jeho výškou.“

A zmínil také, že Menšík už skoro rok spolupracuje s jeho bývalým fyzioterapeutem Sašou Jezdičem. „Takže si máme o čem povídat.“

Novak Djokovič slaví postup do čtvrtfinále turnaje v Šanghaji.

Nicméně v pátek od 12:30 SELČ se do sebe pustí naplno, každý sleduje vlastní cíle. Český mladík bude chtít dosáhnout na třetí triumf nad borcem z elitní desítky na turnaji, premiérová účast v semifinále jednoho z podniků Masters by ho v pořadí ATP posunula do první padesátky.

Djokovič zase v Šanghaji usiluje o jubilejní stý titul na nejvyšším okruhu. V sezoně sice žádný grandslam neovládl, ale ziskem olympijského zlata zkompletovat sbírku svých úspěchů a podle mnohých se definitivně stal nejlepším tenistou všech dob.

„On nebude mít co ztratit, takže čekám těžkou výzvu,“ uvědomuje si před střetem s Menšíkem. „Hráli jsme pár cvičných setů, když byl ještě hodně mladý, od té doby se obrovsky zlepšil. Takže to jistě bude zábava.“