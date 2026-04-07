Menšík se kvůli zranění narychlo zřekl Monte Carla, Alcaraz na úvod nezaváhal

Menšík na monacké antuce startoval i ve čtyřhře po boku krajana Jiřího Lehečky. Společně postoupili do druhého kola, v turnaji ale pokračovat nebudou. Bez boje do čtvrtfinále prošel čtvrtý nasazený americko-britský pár Christian Harrison, Neal Skupski.
Ve dvouhře v Monte Carlu z Čechů pokračují už jen Lehečka a Tomáš Macháč, kteří zvládli své zápasy prvního kola už v pondělí. Druhé kolo je čeká ve středu.
Alcarazův úspěšný návrat na antuku
Alcaraz se na antuce představil poprvé od loňského vítězství na Roland Garros. Dvaadvacetiletý Španěl v minulé sezoně na oblíbeném povrchu zaznamenal 22 výher a jedinou porážku.
Sedminásobný grandslamový šampion sebral Báezovi pětkrát podání a pro vítězství si došel za 70 minut. V dalším kole Alcaraze čeká buď Francouz Térence Atmane, nebo Tomás Martín Etcheverry z Argentiny.
Turnaj mužů v Monte Carlu
antuka, dotace 6 309 095 eur.
Dvouhra – 2. kolo:
Bolesti vyřadily i Bejlek
Rakouští pořadatelé oznámili, že se Bejlek omluvila kvůli bolestem v dolní části zad. V hlavní soutěži z českých hráček zůstala jen Karolína Plíšková, která se vrací po dalších problémech s nohou.
Dvacetiletou šampionku únorového turnaje v Abú Zabí trápí v posledních dvou měsících opakované zdravotní potíže. Po životním triumfu ve Spojených arabských emirátech odstoupila z následujícího turnaje v Dubaji před zápasem 2. kola kvůli problémům s břišním svalem. V Miami pak vypadla hned v úvodním zápase, v Charlestonu minulý týden odehrála vítězně jedno utkání.
Její místo v pavouku v Linci zaujme poražená hráčka z finále kvalifikace.