Menšíka mrzely promarněné mečboly. Po zápase zjistil, že má infekci na palci

Proti 66. hráči světa získal devatenáctiletý Čech první dva sety 6:3 a 6:4, třetí ale ztratil v tiebreaku 6:7 a neuspěl ani ve zbylých dvou – 4:6 a 2:6

„Když bylo vítězství tak blízko, tak mě porážka mrzí hodně,“ připustil na tiskové konferenci. „Dlouho jsem byl lepším hráčem, ale pak jsem se nemohl pohybovat na sto procent, což byl asi jeden z hlavních důvodů následné prohry.“

Ve třetí sadě jste se za stavu 3:4 nechal ošetřovat. Co vás trápilo?

Na konci druhého setu jsem začal cítit bolesti palce na pravé noze, po zápase se dokonce ukázalo, že tam mám infekci. Měl jsem i nějaké otlačeniny a v těchto podmínkách bylo znát, že nejsem fit.

Omezovaly vás potíže hodně?

Přišly bohužel v nejhorší možnou dobu. Je to smůla, ale nedá se nic dělat. Určitě to šlo zvládnout i s touhle bolístkou, ale bohužel jsem se prostě nemohl hýbat na sto procent a v delších výměnách nebo když on útočil a já se bránil, tak šly body za ním.

Nemohly vám ublížit třeba nové boty?

V Brisbane a Aucklandu jsem hrál ještě se starým modelem bot, na Australian Open jsem dostal nový, ale bota byla úplně stejná, v tom bych problém nehledal. Moje nohy už nevypadaly pěkně i v Brisbane a Aucklandu, ale tolik mě nebolely. Bohužel se to ozvalo až teď.

Jakub Menšík si ve třetím kole Australian Open vyžádal ošetření.

Jak potíže ovlivnily vaše mentální nastavení?

Když jsem ve třetím setu vedl 6:5 a 30:0, tak jsem myšlenky na ten problém měl, ale v koncovce jsem je díky adrenalinu ještě tolik nevnímal. Jenže mi to bohužel uteklo a pak už bylo těžké zvládnout další set na tak vysoké úrovni, abych ho dokázal porazit. Ale samozřejmě klobouk dolů před ním, protože co předváděl ve čtvrtém a pátém setu, tak i kdybych byl stoprocentně fit, měl bych to proti němu hodně těžké.

Vám se naopak povedl úvod zápasu.

Hrál jsem dobře hlavně od základní čáry, on navíc udělal nějaké chyby a pomohl mi. Taky jsem dobře proměňoval brejkboly, k čemuž mi chyběl kousek i ve třetím setu, ale on se pak ohromně zvednul. Zdálo se mi, že jsem hrál pořád konzistentně, ale na jeho zlepšení už jsem nenašel odpověď.

Domů se vracíte se čtvrtfinálovými účastmi v Brisbane a Aucklandu a třetím kolem Australian Open. Jak start sezony hodnotíte?

Odjíždím se vztyčenou hlavou, předvedl jsem tady skvělé zápasy. Samozřejmě dnešní prohra bolí, ale určitě nezastíní moje předešlé výkony a výsledky. Beru si hodně pozitivního a spoustu dalších zkušeností. Sezona je dlouhá a budu makat dál, ať se mi další turnaje povedou ještě lépe.