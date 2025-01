Nová krev přichází. Menšík dál válí, chce konkurovat Sinnerovi a Alcarazovi

Příležitost poměřit se s tak kvalitním protivníkem na grandslamu dostal přesně po roce. Na loňském Australian Open trápil tehdejší světovou devítku Huberta Hurkacze, kterému ale nakonec v pěti setech podlehl.

„Letos už jsem podobný zápas zvládl, což mi ukázalo, jakou cestu jsem za ten rok ušel. A jsem rád, že se mi dařilo zůstat pořád soustředěný, protože právě tohle je proti takovému hráči nejdůležitější,“ cenil si devatenáctiletý český talent.

Proti Ruudovi ho nejvíce potěšilo podání. Vypálil 22 es a soupeři povolil proměnit jen jeden brejkbol z osmi. Sám jich zužitkoval pět ze 16.

Kromě toho působil neohroženě a protivníka, kterému sedí hlavně antuka, vyjma druhého setu jednoznačně přehrál. O tom svědčí i suverénní výsledek 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4.

„Hrálo se mi dobře i od základní čáry. Když jsme šli do výměny, cítil jsem se komfortně, čehož jsem pak v různých momentech pod tlakem mohl využít,“ popisoval na tiskové konferenci.

Jakub Menšík sleduje balonek ve druhém kole Australian Open.

Vypořádal se rovněž s výraznou změnou kurtu v porovnání s prvním kolem: zatímco Gruzínce Nikoloze Basilašviliho přetlačil na dvorci číslo 12, s Ruudem zápolil v obrovské Areně Margaret Courtové. Navíc pod zataženou střechou.

„Docela mi to sedlo. Jak povrch, tak i fanoušci a Casperova hra. Byl jsem spokojený s tím, co se na kurtu dělo. Každopádně to byl docela skok. Ze dvanáctky, kde bylo třicet stupňů, sto fanoušků a peklo tam sluníčko přímo nad hlavou, jsem přišel do vychlazené arény pod světla. Ale na grandslamu se podmínky zkrátka mění.“

Jelikož šel do akce až na závěr středečního programu, předtím sledoval, jak druhé kolo zvládli jeho krajané Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Což pro něj byla pobídka, aby nezůstal pozadu a zařídil pro český mužský tenis trojí zastoupení ve třetím kole.

„Vnímám to, klukům fandím,“ přiznává Menšík, pro něhož jde o dosavadní grandslamové maximum. „Je fajn, že se takhle daří nám všem, pro český tenis to znamená hodně. Je super, že se navzájem můžeme motivovat. Když jsem viděl, že oba vyhráli, tak jsem chtěl přidat třetí bod.“

Navíc před zraky nového daviscupového kapitána Tomáše Berdycha, který do Austrálie vyrazil na inspekční cestu před kvalifikačním soubojem s Koreou...

Menšík výhrou nad Ruudem navázal na den starý počin o rok mladšího Brazilce Joaa Fonsecy, který v prvním kole vyřadil světovou devítku Andreje Rubljova.

Zdá se tedy, že Melbourne odvážným talentům přeje.

„Všichni mladí hráči se snaží dosáhnout stejné úrovně jako Jannik nebo Carlos, kteří byli ještě před pár lety teenageři,“ připomíná český tenista o pár let staršího Itala Sinnera a Španěla Alcaraze, kteří už vládnou grandslamovým podnikům.

„Máme příležitost jít v jejich šlépějích a konkurovat jim. Je skvělé, že se pořád objevují další mladí hráči. Můžeme vidět, že se náš sport vyvíjí, na turnajích se objevují noví tenisté. Je to skvělé pro fanoušky a tenis jako celek. Takhle to je, nová krev přichází.“

Na Australian Open na to doplatili už dva příslušníci elitní desítky žebříčku.

A jak Menšík, tak Fonseca jistě udělají vše pro to, aby sílu nastupující vlny poznali i další soupeři.

Mimochodem, dva teenageři porazili na jednom grandslamu protivníky z top 10 naposledy ve Wimbledonu 2006, kde se takto blýskli Novak Djokovič a Andy Murray.